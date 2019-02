Der Fränkische Schülerkongress geht in die 4. Runde

Am 15. und 16. Februar vernetzen sich Schüler in Münchsteinach - 29.01.2019 17:13 Uhr

NÜRNBERG/MÜNCHSTEINACH - Klein und fein - so soll der Fränkische Schülerkongress FSK‘19 am 15. und 16. Februar beim CVJM in Münchsteinach bei Neustadt an der Aisch sein. Anmelden könnt ihr euch dafür bis 6. Februar. Was euch erwartet haben uns zwei Mitglieder des Organisationsteams verraten.

Brandon (li.) und Görkem freuen sich schon auf den Fränkischen Schülerkongress – die Organisation läuft auf Hochtouren. © Foto: S. Goebel



Brandon (li.) und Görkem freuen sich schon auf den Fränkischen Schülerkongress – die Organisation läuft auf Hochtouren. Foto: Foto: S. Goebel



Der vierte Kongress für Schüler aus Mittelfranken ist etwas anders als sonst: "Er findet an nur zwei Tagen statt, bisher waren es drei; und wir sind etwas weiter weg als sonst", berichtet Brandon Lindenberger, der neu die Orgaleitung übernommen hat. Der 17-Jährige aus Dietenhofen geht in die Oberstufe des Steiner Gymnasiums und ist seit Anbeginn des Schülerkongresses 2016 dabei.

"Erst als Teilnehmer, dann als Teamer und jetzt zusammen mit Aneta Reinke vom Bezirksjugendring als Leitung." Da der Kongress im vergangenen Jahr nicht so viele Schüler anzog wie erwartet, soll er dieses Jahr im kleineren Format stattfinden. Trotzdem können bis zu 100 Jugendliche ab 14 Jahren daran teilnehmen. "Es gibt ab Nürnberg einen Shuttle-Bus, der die Teilnehmer am Freitag um 10.45 Uhr nach Münchsteinach fährt und am Samstag wieder zurückbringt", sagt Brandon.

Aus insgesamt 30 Schüler besteht das Orga-Team, das sich regelmäßig trifft und alles nur Denkbare plant und organisiert. Görkem Sahin (17), Schüler am Neuen Gymnasium Nürnberg, ist seit 2017 Teamer und findet es vor allem beeindruckend, wie viele Schüler sich ehrenamtlich engagieren, um den Kongress auf die Beine zu stellen. "Außerdem gefällt mir die Vernetzung vor Ort und der gemeinsame Spaß", sagt er.

Leitthema ist diesmal "Bau dir deine Zukunft" mit den sechs Unterthemen "Social Media", "Globalisierung", "Umwelt", "Engagement" und "Politik" – diese werden in verschiedenen Workshops behandelt. "Zudem soll es Gespräche mit Politikern von CSU, SPD, Grünen und Freien Wählern in unserem politischen Biergarten geben", berichtet Görkem.

Schüler Simon Rautenstein (18) von der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg weiß noch etwas zum Abendprogramm am Freitag zu berichten: "Es gibt verschiedene Night-Studios wie Virtual Reality, Waffeln backen, Werwolf-Spiel, und danach legt ein DJ auf." Auch irgendwas mit Sport soll angeboten werden, ergänzt Brandon. "Aber da sind wir gerade noch am Organisieren."

FSK‘19 findet vom 15. bis 16, Februar beim CVJM Münchsteinach, Neuersbacher Straße 30 statt. Kosten: 20 Euro inklusive Übernachtung und Essen. Anmeldung und weitere Infos unter www.schuelerkongress.com

Stefanie Goebel Extra-Redaktion E-Mail