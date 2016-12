Die Redaktion sagt DANKE !

Rutscht gut ins neue Jahr hinein - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Heute, am letzten Tag des Jahres, ist es schon Tradition, dass sich die Extra-Redaktion mit ihrer Leserpost mal ihren Lesern zeigt. Ihr sollt schließlich auch wissen, wer sich hinter den Kinder-, Schüler-, Jugend- und Campusseiten verbirgt.

Von links: Annika Peißker, Lothar Hoja und Stefanie Goebel © Foto: Patrick Schroll



Von links: Annika Peißker, Lothar Hoja und Stefanie Goebel Foto: Foto: Patrick Schroll



An unseren vollen Kisten seht ihr, wie viel sich das ganze Jahr über angesammelt hat an Postkarten und Briefen – die elektronische Post ist hier gar nicht abgebildet! Deshalb sagen wir Danke, dass ihr so fleißig an unseren Verlosungsaktionen teilgenommen habt; es waren übrigens mehr als 90! Danke auch für eure Themenanregungen, euer Lob und eure Kritik. Wir wünschen euch für das Jahr 2017 nur das Beste, kommt gut rüber! Eure Extra-Redaktion