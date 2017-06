Drei Studentinnen und eine tolle Idee

Am 15. Juni steigt im Erlanger E-Werk der erste UniCorner-Flohmarkt mit Firmenständen und Kulturprogramm - 08.06.2017 16:52 Uhr

ERLANGEN - Die Bücher für die Uni sind meistens teuer. Die Suche im Internet nach einem Praktikumsplatz, kann gefühlt ewig dauern. Junge Musiker und Künstler haben große Probleme, gehört und gesehen zu werden.

Klar wird beim UniCorner-Flohmarkt am 15. Juni auch getrödelt. Aber das Programm geht weit darüber hinaus. Foto: Kilian Reil



"Wir haben uns Anfang des Jahres mal über alltägliche Probleme aus unserer Studentenwelt unterhalten", erzählt Evelyn Regel über einen gemeinsamen Abend mit ihren Kommilitoninnen Christine Freimann und Anna Zumbrunnen.

Und anstatt weiter zu jammern, fragten sich die drei: "Warum nicht mal eine Plattform bieten, für alles, was junge Menschen von heute bewegt?" Und dann setzten sie ihre Idee fest entschlossen in die Tat um.

Das Ergebnis heißt UniCorner-Flohmarkt, und der steigt am Donnerstag, 15. Juni – also am Feiertag Fronleichnam – von 12 bis 18 Uhr im Erlanger E-Werk, Fuchsenwiese 1. "Es freut uns sehr", meint Evelyn, "dass wir dieses bekannte Kulturzentrum für unser Konzept begeistern und als Kooperationspartner gewinnen konnten."

Dort rannten die drei offene Türen ein. "Wir sind sehr gespannt auf das neue Veranstaltungsformat. Als offenes Kulturzentrum begrüßen wir natürlich immer solche Initiativen, stellen unser Know-how zur Verfügung und versuchen zum Gelingen solcher studentischen Veranstaltungen beizutragen", sagt Christine Roder, die PR-Frau des E-Werks Erlangen.

Jetzt steht der erste UniCorner-Flohmarkt unter dem Motto "Trödeln, Kunst & Musik, Netzwerken". Es beschreibt die ganze Bandbreite dessen, was alles geboten wird.

Wie es sich für einen Flohmarkt gehört, können die Besucher natürlich nach Herzenslust trödeln, stöbern und handeln. Aber im Gegensatz zu einem normalen Flohmarkt wird noch weitaus mehr geboten, nämlich eine Kreativ- und Karriere-Börse von Studenten für Studenten.

Es gibt Stände regionaler Unternehmen, deren Vertreter über Praktika und Einstiegsberufe informieren. Und die Kultur kommt auch nicht zu kurz: Studentische Livebands spielen auf, und junge Kunsttalente stellen ihrer Werke aus. Daneben gibt es verschiedene Specials wie eine kostenlose Bewerbungsfoto-Ecke sowie eine Tombola, bei der mehrere Einzelhändler aus der Region Gutscheine an die Besucher des UniCorners verlosen.

Auch Nicht-Studenten sollen beim UniCorner nicht zu kurz kommen. "Wir bieten Live-Musik auf der Gartenbühne, Kunstausstellungen und den Trödelbereich. Da ist garantiert für jeden etwas dabei", meint Evelyn. Außerdem versorgt das E-Werk die Gäste mit Getränken und Kulinarischem – auch für Vegetarier.

Der Eintritt zum UniCorner kostet für Studenten 3 Euro.Wer keinen Studi-Ausweis hat, ist mit 4 Euro dabei.

hlo