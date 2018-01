Ein Tanz auf weißen und schwarzen Tasten

Klaviertalent aus Weisendorf ist im aktuellen Fanta-Musikvideo zu sehen - vor 3 Stunden

WEISENDORF/NÜRNBERG - Mit klassischer Klaviermusik hat er sich beworben - und nun ist er tanzend in einem Musikvideo zu sehen: Wir haben Xuanjia Hua zu Hause besucht und uns von seinem Klavierspiel überzeugt.

Klaviertalent Xuanji an seinem Instrument. © Katharina Götz



Klaviertalent Xuanji an seinem Instrument. Foto: Katharina Götz



Er schließt die Augen, atmet tief durch, und dann fliegen die Finger nur so über die schwarzen und weißen Tasten des Klaviers. Jeder Ton wird von Xuanjia Hua mit Leben gefüllt. Notenblätter braucht der 18-Jährige aus Weisendorf nicht. Er spielt alle Stücke auswendig, kennt jede Note, jedes Pausenzeichen, jede Tempoangabe.

Für seine Freunde ist Xuanjia einfach Cha Cha. Mit sieben Jahren war er beim Tag der offenen Tür einer Musikschule, wo sein Bruder Geige lernte. Doch Cha Cha hatte nur Augen für das Klavier. Schnell stand der Entschluss fest: "Ich will Klavier lernen."

Danach war der kleine Cha Cha nicht mehr zu halten. Wo für andere Kinder seines Alters das tägliche Üben die reinste Folter ist, musste er von seiner Mutter gebremst werden. Mittlerweile übt Cha Cha zwei bis fünf Stunden am Tag, je nachdem wie viel Zeit er findet. Denn seit Herbst 2017 studiert er Klavier an der Musikhochschule in Nürnberg.

Seine Begabung setzt Cha Cha aber nicht nur bei Konzerten ein. Neulich hat er bei einem Talentwettbewerb von Fanta teilgenommen und mit seiner Musik die Jury überzeugt. Unter mehr als 1500 Video-Einsendungen wurde Cha Cha ausgewählt.

Mit zwölf anderen Jugendlichen ist er nun in dem Musikvideo "Alles wird Fresh" mit dem YouTuber Julien Bam zu sehen. Dabei zeigt Cha Cha auch sein anderes Hobby, das Tanzen. Denn seit der Schulzeit tanzt er Latein-Formation.

Der Student wollte noch nie mit dem Klavierspielen aufhören. Ob er später einmal wie sein großes Vorbild, der chinesische Klavierspieler Lang Lang, Konzertpianist werden möchte, weiß Cha Cha noch nicht. Denn das sei eher eine Berufung als ein Beruf.

KATHARINA GÖTZ