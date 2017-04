Eine eigene Website in nur einem Tag

Programmieren leicht gemacht: "Developer Week" bietet erstmals Kurs für Schüler an - 03.04.2017 11:42 Uhr

NÜRNBERG - Seit ein paar Jahren treffen sich in Nürnberg Software-Entwickler aus aller Welt zur "Developer Week". In diesem Jahr werden Ende Juni zum ersten Mal auch Kinder und Jugendliche eingeladen: Im Workshop "Kids and Code" können Zehn- bis 16-Jährige die Grundlagen des Programmierens lernen. Wir haben mit Kursleiter Alexander Hoffmann, 28 und Anwendungsentwickler, gesprochen.

Ihr wollt euch mal im Programmieren einer Website versuchen? Auf der Nürnberger „Developer Week“ im Juni wird ein Kurs für Schüler angeboten. © Symbolfoto: colourbox.de



Herr Hoffmann, was lernt man denn in Ihrem Workshop?

Alexander Hoffmann: Wir bringen den Teilnehmern einfache Grundlagen des Programmierens bei — und zwar in drei Schritten: Als Erstes kommt die Sprache HTML. Sie ist ein super Einstieg ins Programmieren, weil die Kinder sofort selber Codes schreiben können. Mit diesem Code entsteht sozusagen das Skelett der Website.

Und wie geht’s dann weiter?

Hoffmann: Im zweiten Schritt bringen wir den Teilnehmern CSS bei. Damit erstellt man sozusagen etwas zum Anziehen für die Seite und kann sie schön machen. Im dritten Schritt kommt noch eine weitere Sprache dazu: Javascript. Mit der wird es richtig spannend, denn damit können die Kinder eigene kleine Spiele erstellen, zum Beispiel ein Quiz.

Puh, das klingt ja nach viel Theorie . . .

Hoffmann: Wir versuchen, die Theorie so gering wie möglich zu halten und oft interaktiv zu sein. Aufgaben zum Beispiel werden im Team gelöst. Die Gruppen treten gegeneinander an – das macht Spaß und stärkt auch den Teamgeist.

Wieso wollen Sie denn schon Kindern und Jugendlichen das Programmieren beibringen?

Hoffmann: Programmieren ist zwar etwas sehr Komplexes. Aber je früher Kinder damit in Kontakt kommen, desto besser. Denn das Gute ist: Hat man das Grundkonzept einmal verstanden, kann man ganz leicht andere Programmiersprachen lernen. Die funktionieren alle ähnlich. Mit Programmiersprachen ist es ein bisschen wie mit Fremdsprachen: Je jünger man ist, desto leichter lernt man sie.

Sie sagen, Sie wollen Berührungsängste mit dem Programmieren abbauen. Haben Kinder und Jugendliche die wirklich?

Hoffmann: Ja und nein. Klar können die meisten jungen Leute digitale Geräte sehr gut bedienen. Aber in der Erziehung schlagen immer wieder die Klischees durch. Viele Eltern sagen zu ihren Töchtern: "Das ist nix für dich, lass das mal lieber die Jungs machen." Deshalb haben viele Mädchen eben doch Berührungsängste. Bisher hatte ich erst ein einziges Mädchen in meinen Workshops — und das hat den Kurs mittendrin abgebrochen, weil es Zuhause nur einen Laptop gab und den ihr Bruder brauchte. Deshalb hoffe ich in Nürnberg auf mehr Mädchen.

Die Developer Week (DWX) findet vom 26. bis 29. Juni auf der Messe Nürnberg statt. "Kids and Code" steigt am 28. Juni von 9 bis 18 Uhr und kostet 59,50 Euro für Frühbucher bzw. 107,10 Euro. Weitere Infos und Anmeldung auf www.developer-week.de

Interview: MARIA SEGAT