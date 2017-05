Eine Westernstadt mitten in Schwabach

Kinder haben am Aktivspielplatz ein Musikvideo für das Mittelfränkische Kinderfilmfestival gedreht - 25.05.2017 08:00 Uhr

SCHWABACH - Martin schlägt auf das Becken, im Hintergrund sitzen die Cowboys am Lagerfeuer: 22 Kinder haben auf dem Aktivspielplatz in Schwabach, kurz Aki genannt, ein Musikvideo zu dem Song "Howdy" gedreht. Wir waren dabei und haben die Kinder zu ihren Aufgaben befragt.

Der Schwabacher Aktivspielplatz hat sich in eine Westernstadt verwandelt. Für das Musikvideo sitzen die Cowboys und Jugendlichen am Lagerfeuer und machen gemeinsam Musik. © Stefanie Goebel



Aktivspielplatz? Nein! Das war vorher. Jetzt befinden wir uns in einer richtigen Westernstadt mit Cowboys, Lagerfeuer und Saloon. Denn hier spielt der Song, den die Kinder im vergangenen Sommer geschrieben haben. "Howdy" heißt er. Darin geht es um das Leben im Wilden Westen.

Nun wird das Musikvideo dazu gedreht. Alle Kinder helfen in unterschiedlichen Gruppen mit. Elija (12) und Kiara (13) gehören zu den Schauspielern. "Ich tauche als Cowboy in fast jeder Szene auf, einmal schlägere ich mich sogar im Saloon", erzählt Elija, für den das schon der dritte Film im Aki ist. Außerdem hat er in der Theatergruppe seiner Schule schon Erfahrungen gesammelt.

Auch Kiara war schon bei einem Film dabei, allerdings nicht am Aki. "Ich spiele eine Hauptperson, und zwar eine der Jugendlichen, die in der Schule eine Probe zum Thema Cowboys schreiben soll", sagt sie.

Plötzlich wird daraus Wirklichkeit. Auf einmal stehen Cowboys in der Stadt herum, die Jugendlichen tragen Westernklamotten. Am Schluss sitzen die Hauptpersonen wieder in der Schule und schreiben die Probe mit ihrem neu erlangten Wissen.

Riesenaufwand für drei Minuten

"Wir machen zum ersten Mal einen Musikclip", erzählt Betreuerin Julia Partes. Anfangs haben alle gedacht, das sei einfacher, weil man sich nicht so sehr um den Ton kümmern müsse. Trotzdem ist es ein Riesenaufwand für drei Minuten Film.

Das können die Kinder der Gruppe "Maske und Requisiten" nur bestätigen. Vincent (9) und Emily (11) hämmern Nägel in ein Brett, das grün angestrichen wurde. Das ist ein Kaktus für den Saloon. "Wir haben aber auch noch Schilder gebaut. Auf einem steht Howdy, auf dem anderen Peng-Puff-Paff und auf dem dritten kann man die Cowboy-Regeln nachlesen", erzählt Vincent.

Und dann ist da noch das Team "Regie und Technik", in dem Martin (12) mitmacht. "Wir haben das Drehbuch mitgeschrieben, schauen, dass die Technik in Ordnung ist und helfen auch der Requisite beim Aufbau", sagt er. Der Zwölfjährige kann sich gut vorstellen, mal als Techniker beim Film zu arbeiten. Denn "damit habe ich was am Hut. Beim Film erlebt man immer wieder Neues. Es ist bereits mein dritter Filmdreh, und es ist wirklich spannend."

Ziel ist, das Musikvideo beim 13. Mittelfränkischen Kinderfilmfestival einzureichen. Mehr darüber verrät dir Jimmy Kater unten. Die Kinder hoffen, dass ihr Film dann im Dezember auf der Kinoleinwand gezeigt wird. Ein paar Monate vorher, im September, wird das Video aber schon am Aktivspielplatz vorgeführt. Am Freitag vor dem Schulbeginn findet in der Schwabacher Wasserstraße nämlich ein Open-Air-Kinderkino statt.

Howdy Kinder! Ich habe bei dem Filmdreh gelernt, dass "Howdy" so viel wie "Hallo" heißt, miau! Das Lied ist richtig cool und geht mir gar nicht mehr aus den Ohren. Ich habe auch ein Stück davon gefilmt. Wie das am Lagerfeuer so aussieht, kannst du dir online auf www.nanu.news unter "Lesestoff" kurz anschauen.

Aber jetzt will ich dir noch ein paar Infos zum Kinderfilmfestival geben. Mitmachen kann, wer nicht älter als14 Jahre ist und der Einsendeschluss ist am 20. September. Auf www.kinderfilmfestival-mfr.de findest du den Anmeldebogen und eine Anleitung zum Videodrehen. In den Pfingstferien findet übrigens ein Kinderfilm-Workshop im Jugendtreff Fuchsenwiese in Erlangen statt. Melde dich einfach per Mail an jugendtreff@e-werk.de an. Alles klar? Dann leg los! Dein Jimmy Kater

Stefanie Goebel