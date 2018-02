Erst Olympia, dann Abitur

NÜRNBERG/PYEONGCHANG - Von der Schulbank auf die Skipiste und wieder zurück: Die bayerischen Schülerinnen Jana und Celia gehören zum deutschen Olympia-Team in Korea. Ihre Disziplinen lauten Snowboard Cross und Ski Cross

In Startgruppen aus mindestens vier Sportlern fahren die Snowboardcrosser eine für sie präparierte Strecke hinunter. Foto: Foto: Patrick Seeger/dpa



Jana schläft gerne lang, mag Serien, Hunde, die Berge und deftiges Essen. Und sie sei eine Kämpfernatur, sagt sie über sich selbst. Celia hingegen steht lieber früh auf, handelt aus dem Bauch raus und mag Süßes.

Gemeinsam haben die beiden ihre Liebe zum Sport, zum Wintersport, um genau zu sein. Und beide sind Schülerinnen in Bayern, die kurz vor dem Abitur stehen. Zuvor kämpfen sie jedoch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang um Medaillen.

Foto: Celia Funkler ist erfolgreich im Skicross. Die Schülerin fliegt übermorgen nach Korea.Foto: Deutscher Skiverband



Die 18-jährige Jana Fischer fährt Snowboardcross. Bei der Sportart startet eine Gruppe von mindestens vier Fahrern und bewältigt gegeneinander eine Abfahrtsstrecke. Diese ist für gewöhnlich recht eng und mit diversen Herausforderungen wie Schanzen, Kurven, Absätzen oder Senken präpariert.

Die Schülerin aus Oberstdorf ist durch ihren Bruder zu der Sportart gekommen, sonst würde sie Ski Alpin bevorzugen. Ihren größten Erfolg hatte sie bisher bei den Olympische Jugendspielen 2016 in Lillehammer. Dort belegte sie einen 1. Platz im gemischten Teamwettbewerb sowie einen 6. Platz.

Celia Funkler war auch bei diesem Wettbewerb erfolgreich – nur in einer anderen Sportart. Die 19-Jährige fährt Skicross. Wie beim Snowboardcross wird auf einem mit Sprüngen, Wellen und Kurven versehenen Kurs gefahren, bei dem je vier Skifahrer gleichzeitig starten. In Lillehammer erreichte sie mit dem Team den 1. Platz, in der Einzelwertung den 4.

Die Gymnasiastin aus Berchtesgaden hat sich allerdings kurz vor Olympia verletzt und musste vier Wochen pausieren. Ihr Trainer sah das gelassen und meinte: "Jetzt kann sie ihren Kopf frei bekommen und sich um die Schule kümmern."

Foto: Jana Fischer nimmt bei Olympia am Snowboardcross-Wettkampf teil.Foto:picture alliance / Jan Haas



Die Verletzung hat Celia mittlerweile auskuriert. "Die Schulter ist wieder gut, wir fliegen am Donnerstag nach Pyeongchang", schreibt sie uns über Instagram.

In drei Monaten steht dann eine andere wichtige Prüfung im Leben der beiden Schülerinnen an: das Abitur. Darauf wurden und werden Jana und Celia in den bayerischen Eliteschulen des Wintersports vorbereitet. Jana Fischer am Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium in Oberstdorf, Cecilia Funkler am CJD Berchtesgaden.

25 ehemalige Schüler aus Berchtesgaden und zwölf aus Oberstdorf gehören übrigens zu den deutschen Wintersporthoffnungen in Pyeongchang. Dazu zählen etwa Viktoria Rebensburg (Riesenslalom), Johannes Rydzek (Nordische Kombination), Andreas Wellinger, Katharina Althaus (beide Skispringen), Felix Loch und Natalie Geisenberger (beide Rennrodeln).

