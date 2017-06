"Es war richtig geil !"

Willow Child rockten vor 3000 Menschen die RiP-Arena - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Es war der bisher größte Auftritt ihrer Musikkarriere: Willow Child, die Gewinner der NN-Rockbühne, haben eine grandiose Show bei Rock im Park in der überdachten Arena abgeliefert. Wir haben nach dem Auftritt mit dem Bassisten der Band, Javier Zulauf, gesprochen.

Etwa 20 Minuten hatte die Band Willow Child Zeit, das Rock-im-Park-Publikum zu begeistern. Unser Bild zeigt Eva und Javier. © Foto: Stefan Hippel



Die wichtigste Frage zuerst: Wie war’s?

Javier: Es war richtig geil. Am Anfang haben wir den falschen Eingang benutzt, und der Produktionsleiter hat uns nicht gleich gefunden. Aber dann war alles sehr entspannt. Ich hatte zunächst Angst, ob der Sound auf einer so großen Bühne so ganz anders ist. Wir sind das ja nicht gewohnt. Es hat super geklungen!

Was habt ihr fünf Minuten vor eurem Auftritt gemacht?

Javier: In unserer Garderobe waren bestimmt zehn Leute, die zur Unterstützung mitgekommen sind. Wir haben eine Zigarette geraucht, kurz durchgeatmet und sind dann rausgelaufen.

Hat sich die Arena schnell gefüllt vor eurem Auftritt?

Javier: Es war gut voll, so zwischen 2000 und 3000 Leuten. Als wir unseren Auftritt hatten, regnete es. Das hatte ich mir vorher noch gewünscht.

So viel Zeit war ja leider nicht. Wie viele Songs konntet ihr spielen?

Javier: Es war alles auf die Minute geplant. Wir sind sogar zwei, drei Minuten früher auf die Bühne, damit wir nicht überziehen. Wir haben sechs Songs gespielt.

Plus Zugabe?

Javier: Die konnten wir aus Zeitgründen nicht mehr spielen. Obwohl die Fans danach gerufen haben.

Wie geht es mit der Band weiter?

Javier: Wir wollen ein neues Album aufnehmen.

Int.: MELANIE KUNZE