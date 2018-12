Extra-Senf: Mutzen gesucht!

Xtra-Mitarbeiterin ist verzweifelt: Keiner hier kennt ihr heißgeliebtes Gebäck - 10.12.2018 14:09 Uhr

NÜRNBERG - Für Helke Rüder gehören Mutzen zu Weihnachten wie der Adventskranz und der Tannenbaum. Aber: Keiner kennt sie und auch auf dem Christkindlesmarkt wird sie nicht fündig. Helke ist: schockiert!

So sehen Mutzen aus. Wer sie irgendwo in Nürnberg und Umgebung sichtet: bitte melden! © Kathrin Walther



Nach zwei Jahren in Nürnberg ereilte mich ein neuer Kulturschock. Am einfachsten lässt sich das wohl damit erklären, dass ich eher ein Weihnachts(markt)muffel bin, sonst hätte mir das längst klar sein müssen. So saß ich neulich ziemlich schockiert da, als ich in verständnislose Gesichter guckte, als ich von Mutzen auf dem Weihnachtmarkt sprach.

Seitdem frage ich verwirrt in meinem Freundeskreis herum, wer Mutzen kennt, und das erschreckende Resümee lautet: Kaum jemand weiß, was das ist! Eine Freundin kennt die unter dem Namen "Mutzekiepchen", einige raten, es müsse etwas zu Essen sein, und die meisten haben keine Ahnung, das Wort noch nie gehört.

Und was sind Mutzen?

Zur Erklärung: Mutzen sind kleine Gebäckstückchen (mit rheinländischer Herkunft, wie ich inzwischen herausgefunden habe), die in Fett gebacken und mit Puderzucker bestreut werden. Ich kenne das als klassisches Weihnachtsmarktgebäck und war also einigermaßen schockiert, dass man das in der Stadt des berühmtesten Weihnachtsmarktes Deutschlands nicht kennt.

Bei meinem letzten Besuch auf dem Christkindlesmarkt habe ich also mal die Augen offen gehalten, und die Buden abgesucht: Neben Glühwein, Bratwurst und Kitsch gibt es hauptsächlich eines: Lebkuchen. Es gibt sie in allen Formen und Variationen, rund, eckig, mit verschiedenen Schokoladen, aber auch mit Zuckerguss in babyblau und rosafarben, die allerdings eher nach Einhornkitsch als Weihnachtsmarkt aussehen.

Lebkuchen sind ja schön und gut, aber eher würzig, und ich mag Süßkram eben lieber. Gebrannte Mandeln und heiße Maroni gibt es natürlich ebenfalls zuhauf, nur meine heißgeliebten Mutzen sind nirgendwo zu finden. Zurück vom Weihnachtsmarkt habe ich als erstes meine To-Do-Liste um einen Punkt ergänzt: Sobald ich zuhause bin, auf dem nächsten Weihnachtsmarkt eine große Portion Mutzen essen!

