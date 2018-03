Freikarten für Zaubershow von Alexander Straub

Der junge Magier möchte zudem die NN-Titelseite voraussagen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Hey, ich bin Alex und mein Beruf sind Zaubertricks. Ich war mal Weltmeister, mal bei ,TV total‘ und in vielen anderen TV-Shows, und wahrscheinlich hab ich auch schon mit deinem Lieblings-YouTuber ein Video gedreht", schreibt Alexander Straub in seiner Kanalinfo bei YouTube. Mit elf Jahren haben ihm seine Eltern einen Zauberkasten geschenkt – und weckten in Alex eine Leidenschaft, die ihn seitdem begleitet.

Magier Alexander Straub kommt nach Nürnberg und möchte unser Titelblatt vorhersagen. © Foto: PR



Gerade ist er auf Tour und macht am 6. April in der Nürnberger Meistersingerhalle Halt. Wir verlosen für seinen Auftritt dreimal zwei Gästelistenplätze. Um zu gewinnen, schickt uns bis 3. April eine E-Mail mit dem Betreff "Magie" an nn-xtra [at] pressenetz.de - beantwortet folgende Frage: Wie alt ist Alexander Straub?

Außerdem hat Alexander Straub uns einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht: Er möchte das Titelblatt der Nürnberger Nachrichten für den 6. April voraussagen. Die Kiste mit der "Vorhersage" schickt er in diesen Tagen an unsere Redaktion. Am 6. April werden wir die Kiste öffnen – begleitet von einem Live-Video auf der Nürnberger-Nachrichten-Facebook-Seite. Seid unbedingt dabei!