Frische Bands für die NN-Rockbühne

Neues Jahr, neue Bands: Freitag im Nürnberger Quibble

NÜRNBERG - Vier junge Musikgruppen aus der Region wollen sich für das Finale des NN-Bandwettbewerbs qualifizieren und einen Auftritt bei Rock im Park gewinnen. Auf dieser Seite stellen wir euch die Bands vor. Wer sie live sehen möchte, kommt am Freitag ab 19 Uhr zum Konzert in die Augustenstraße 25; der Eintritt ist frei.

Brave After All Foto: PR



Brave After All

Bandmitglieder: Schlagzeuger Marco Masannek (19), Gitarrist Leon Herzog (20), Bassist Lukas Becker (20) und Sänger Timo Meister (21).

Stil: Wir sind eine vierköpfige Band, die mit harten Distortion-Riffs, wummerndem Bass, krassen Screams und ordentlich Bassdrum genau eines machen wollen: bodenständigen, einzigartigen Metalcore in seiner Urform.

Vorbilder: Leon: Kurt Cobain, Marco: Jimmy „The Rev“ Sullivan, Luke: Lemmy Kilmister, Timo: Jeremy McKinnon.

Über uns: Wir haben die Band 2015 in Nürnberg gegründet und gingen zuerst mal in die kreative Schreibpause. Seit 2016 spielen wir live und machen die örtlichen Clubs unsicher, zum Beispiel Cult, Luise und ArtiSchocken in Nürnberg.

Social Media: Brave After All findet ihr auf Facebook und Instagram.

Hörbeispiel

Two High Thirds Foto: PR



Two High Thirds

Bandmitglieder: Sänger und Gitarrist Holger Kreil (23), Sänger und Gitarrist Jens Wolf (23), Bassist Philipp Landgraf (20) und Schlagzeuger Bastian Keller (19).

Stil: Wir lassen die Pop-Punk-Herzen höher schlagen!

Vorbilder: Uns Bandmitglieder verbindet die Leidenschaft zur Musik von Bands wie Blink 182, Green Day, MxPx und Anti Flag.

Über uns: Wir kommen aus Nürnberg und Forchheim und spielen seit Oktober 2013 in der aktuellen Besetzung. Im Dezember haben wir unsere Debüt-EP auf Spotify, Apple Music und Deezer veröffentlicht. Zudem haben wir eine Herbsttour von München bis Darmstadt gemacht, spielten beim Emergenza-Wettbewerb, im Hirsch, in der Desi und in Jugendclubs. Unser Bandname Two High Thirds ist frei erfunden und hat keinerlei Bedeutung.

Social Media: Two High Thirds findet ihr auf Facebook.

Hörbeispiel

Farthest Outpost Foto: PR



Farthest Outpost

Bandmitglieder: Frontmann Patrick Bauer (27), Bassist Kilian Orth (24), Gitarrist Christoph Ohlwärther (22), Gitarrist Jan Lutsch (20) und Drummer Laurin Orth (21).

Stil: Wir pflegen einen sehr breit gefächerten musikalischen Stil: inspiriert durch namhafte Metal- und Metalcore-Bands und beeinflusst von der Jazz-, Blues- sowie Rock- und Popkultur.

Vorbilder: Wer unsere Musik hört, wird sie erkennen.

Über uns: Wir sind eine Metalband aus Lauf und Umgebung und hatten erste Live-Performances im Jahr 2014 (Nürnberg: Klüpfel, Luise; Erlangen: Omega). Im Dezember 2015 verließ unser Shouter die Band, mit Patrick wurde aber ein sehr guter Nachfolger gefunden, der der Band neuen musikalischen Schwung brachte. Im Dezember 2016 wurde unsere erste EP veröffentlicht.

Social Media: Farthest Outpost sind auf Facebook und YouTube.

Joker´s Diary Foto: PR



Joker´s Diary

Bandmitglieder: Sänger und Rhythmusgitarrist Dennis Kizmann (24), Leadgitarrist Dennis Struzyna (23), Bassistin Lisa Keller (23) und Schlagzeuger Viktor Lomakin (26).

Stil: Wir spielen Alternative Rock und Pop Punk.

Vorbilder: Unsere Musik wird beeinflusst von Fall Out Boy, Good Charlotte und One Ok Rock.

Über uns: Wir haben die Band am 19. Januar 2016 gegründet. Damals nur mit Dennis und Dennis. Wir schrieben die ersten Songprototypen und suchten weitere Mitglieder. Seit Dezember spielen wir in der aktuellen Besetzung. Wir kommen alle aus Nürnberg und dem Umland; Ausnahme ist unser Drummer, der aus der Ukraine geflüchtet ist, um hier neu anzufangen. Wir sind bisher noch nie aufgetreten und werden somit unseren ersten Auftritt überhaupt bei der NN-Rockbühne haben.

Social Media: Joker’s Diary sind auf Facebook zu finden.

Hörbeispiel

Stefanie Goebel