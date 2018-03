FSK´18: "Das Planspiel hat mir gefallen!"

Dritter Fränkischer Schülerkongress fand im Gym Eckental statt

ECKENTAL - "Welt im Wandel" lautete das Motto des dritten Fränkischen Schülerkongresses (FSK‘18), der am Wochenende im Gymnasium Eckental stattfand. 80 Schüler aus ganz Franken nahmen teil und verwandelten sich in einem Rollenspiel in EU-Politiker, Lobbyisten und Journalisten. Letztere machten für unsere Schüler-Seite gleich eine Umfrage unter Teilnehmern und Orga-Team.

Neben Planspiel und Workshop-Phasen gab es bei FSK‘18 auch jede Menge Spaß und Zeit, die anderen Teilnehmer kennenzulernen. © Foto: Brandon Lindenberger



Laura (18, links) und Annika (17) vom Simon-Marius-Gymnasium Gunzenhausen waren schon einmal bei FSK dabei. © Foto: Anna Schenk



Annika (17): Ich bin zum zweiten Mal bei diesem Kongress, weil es mir im vorigen Jahr schon sehr viel Spaß gemacht hat und man immer wieder coole neue Leute kennenlernt. Außerdem nehme ich von den vergangenen Tagen neue Erfahrungen mit. Zum Beispiel hat mich der Workshop "Klima und Flucht" dazu motiviert, meinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.

Laura (18): Vor zwei Jahren war ich zum ersten mal bei FSK dabei. Dieses Jahr hat mir vor allem das Planspiel sehr gut gefallen, nun kann ich die EU-Politik besser nachvollziehen, zum Beispiel warum es so viel Zeit in Anspruch nimmt, neue Gesetze zu verabschieden. Außerdem ist auf solchen Kongressen immer ein tolles Abendprogramm geboten.

Michael (17) vom Deutschhaus- Gymnasium Würzburg: Ich mag Kongresse echt gerne, bin selbst Schülersprecher und finde es wichtig, Schülern Politik näherzubringen. Das Planspiel, das sich wie ein roter Faden durch das Wochenende gezogen hat, und natürlich das Konzert von Ferdinand Schwartz und dessen Band waren die Highlights des Kongresses.

Ruben (18) vom Platen-Gymnasium Ansbach: Jede persönliche Meinung ist wichtig! Der Hauptgrund für mich an FSK‘18 teilzunehmen war, andere Meinungen und Ansichten kennenzulernen und zu versuchen, diese zu verstehen. Jeder macht sich Gedanken zu dem, was ihm wichtig ist. Ich versuche möglichst viele Gedanken aufzunehmen und meine persönliche Meinung danach zu formen.









Görkem (16) ist Teil des Organisationsteams: Der Organisationsaufwand für den Schülerkongress war unbeschreiblich groß. Aber die Treffen waren auch Motivationsquellen, da man sich mit seinen Freunden getroffen hat und neue Kontakte geknüpft hat. Mich begeisterte es, dass sich 80 Jugendliche freiwillig dazu entschieden haben, ihr Wochenende in der Schule zu verbringen und sich mit der Funktionsweise und den Aufgaben eines Völkerbundes zu beschäftigen.

Svenja (14) ist auch Mitglied des Orga-Teams: Die Stimmung während der Kongresse sind für mich ein Highlight, da die Menschen sehr offen sind und man viele neue Freunde findet. Ein Problem bei solchen Kongressen ist nur der mangelnde Schlaf. Zudem mussten wir improvisieren, weil der Bus mit den Teilnehmern zu früh kam.

PAULA LÖRLER (16) ANNA SCHENK (16) HANNAH BERGER (15) BENEDIKT RAUH (18)