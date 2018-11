Happy Birthday, liebe NN-Rockbühne!

Finale am 24. November im Nürnberger Musikclub Hirsch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Bandwettbewerb der Nürnberger Nachrichten besteht seit 25 Jahren. Am Finalabend (24. November) kämpfen die vier Newcomerbands Delamotte, Berry Season, Pez und Looking for Alaska um den Sieg – und damit um einen Auftritt beim beliebten Festival Rock im Park. Los geht’s im Nürnberger Hirsch um 19.30 Uhr – hier erfahrt ihr noch ein paar Dinge über die Bands.

Beim Finalabend treten die Bands Delamotte, Berry Season, Pez und Looking for Alaska gegeneinander an. © Montage: Julian Kerschbaum, Tobias Paulig

Beim Finalabend treten die Bands Delamotte, Berry Season, Pez und Looking for Alaska gegeneinander an. Foto: Montage: Julian Kerschbaum, Tobias Paulig



Welches Wort fällt euch als Erstes ein, wenn ihr an das Finale denkt?

Berry Season:

SPANNUNG! Und es macht vor allem Spaß, auf der Bühne zu stehen.

Delamotte:

LAUNE! Auftritte machen Laune, vor allem mit Neuerungen im Set und einem geilen Publikum!

Pez:

YIIIIHA!

Looking for Alaska:

VORFREUDE! . . . mit einem Hauch Nervosität.

Delamotte:

Unsere Vorbereitung läuft so ab: Eine Woche vor dem Auftritt sind wir im Proberaum, studieren unser Set ein und schleifen an Feinheiten. Am Auftrittstag spielen wir das Set durch, fahren zur Location und bauen alles auf. Kurz vor dem Auftritt kommen alle Bandmitglieder zusammen, wir erzählen ein paar Witze für die Stimmung und starten dann durch.

Hat sich seit der Vorrunde etwas an eurem Auftritt verändert?

Delamotte:

Dass unser Auftritt bei der Vorrunde so gut ankam, damit hatten wir nicht gerechnet. Natürlich waren wir mit unserer Performance zufrieden, jedoch zeigten sich kleine Verbesserungsmöglichkeiten, an denen wir bei Konzerten und Proben gefeilt haben. Unseren Sound haben wir noch mal ausdefiniert und unser Set aufgefrischt. Es kommt was Neues!

Pez:

Ja, definitiv! Wir haben uns die Kritik der Jury sehr zu Herzen genommen: neues Bühnenoutfit, neue Songs, neue Show-Elemente! Die Zuschauer dürfen gespannt sein.

Looking for Alaska:

Wir haben auf Empfehlung der Jury komplett auf In-Ear-Monitoring gewechselt. Auch an unserem Set-Ablauf wurde einiges gefeilt. Unter anderem, dass unsere Songübergänge besser und strukturierter ablaufen. Und wir haben einen neuen Song dabei!

Berry Season:

Neu haben wir jetzt seit einiger Zeit einen Keyboarder, der bei vielen Songs von uns mitspielt. Und wir haben allgemein noch die Songs etwas verfeinert.

Wie bereitet ihr euch auf das Finale vor ?

Pez:

Proben ist natürlich nie verkehrt. Wir haben aber auch das Glück, vor der NN-Rockbühne ein paar Konzerte zu spielen. So können wir quasi unseren Auftritt ein paar Mal "inszenieren", damit auch wirklich alles sitzt. Da wir eine relativ neue Band sind, kommt jeder Auftritt dem Zusammenspiel zugute.

Looking for Alaska:

Natürlich proben, was das Zeug hält, Bandprobe recorden, Fehler analysieren, verbessern, erneut recorden, Fehler analysieren, verbessern – bis wir uns als gut genug empfinden!

Berry Season:

Wir haben ein- bis zweimal die Woche geprobt und gehen deshalb auch entspannt an die Sache ran.

Welche Band seht ihr als größte Herausforderung?

Delamotte:

Jede Band, die im Finale steht, ist dort zu Recht. Daher wollen wir uns gar nicht anmaßen, uns einen größten Konkurrenten rauszusuchen. Wenn wir von der Bühne gehen und sagen "geil!", dann haben wir’s genau richtig gemacht.

Pez:

Die Konkurrenz ist wahnsinnig stark! Wir haben uns bereits beim Workshop in der MuZ kennenlernen dürfen. Das sind alles Mega-Bands aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Großen Kopf machen wir uns aber ehrlich gesagt nicht.

Berry Season:

Pez und Looking for Alaska sind gute Bands, allerdings wird Delamotte wohl der größte Konkurrent sein. Wir können sie aber schlecht einschätzen, da wir sie noch nicht live gesehen haben.

Looking for Alaska:

Kurz gesagt: jede! Wir konnten alle Bands bereits im Workshop hören und kennenlernen. Und es ist wirklich sehr interessant, da keine Band sich nur ansatzweise ähnelt. Wir können sagen, dass es auf jeden Fall ein aufregender Abend wird.

Am Finalabend findet ihr aktuelle Posts auf der Facebook-Seite der NN-Rockbühne; zudem soll es ein Live-Video von der Siegerehrung geben. Also klickt mal rein!