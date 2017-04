Im Schloss Stein entsteht ein neuer Kinofilm

Wir waren zu Besuch am Set von "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft" - 23.03.2017 09:03 Uhr

Filme werden oft an ganz besonderen Orten gedreht - und manchmal direkt vor unserer Haustür. In Stein, an der Stadtgrenze zu Nürnberg, wurde bis gestern für den Kinofilm "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft" gedreht. Wir haben die jungen Schauspieler am Filmset besucht und ihnen Löcher in den Bauch gefragt.

Fürs Gruppenfoto haben sich die Kinder-Darsteller mit den erwachsenen Schauspielern versammelt: In der Reihe hinten stehen (von links) Anja Kling, Oskar Keymer, Lina Hüesker, Julia Hartmann, Axel Stein und Andrea Sawatzki. Unten hocken Eloi Christ, Georg Sulzer und Maximilian Ehrenreich. © Foto: André De Geare



Fürs Gruppenfoto haben sich die Kinder-Darsteller mit den erwachsenen Schauspielern versammelt: In der Reihe hinten stehen (von links) Anja Kling, Oskar Keymer, Lina Hüesker, Julia Hartmann, Axel Stein und Andrea Sawatzki. Unten hocken Eloi Christ, Georg Sulzer und Maximilian Ehrenreich. Foto: Foto: André De Geare



Gerade läuft es für Felix gut an der Schule, da wollen seine Eltern umziehen. Stinksauer wünscht er sich, einmal der Größere zu sein – und plötzlich sind seine Eltern miniklein. So lautet die Story von "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft" in Kurzform. Und wem das bekannt vorkommt: Es ist die Fortsetzung von "Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft", der 2015 in den Kinos lief. Die Kinder-Darsteller sind noch dieselben wie beim ersten Film. Hier erzählen sie von den Dreharbeiten.

Bilderstrecke zum Thema "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft": Filmdreh in Stein Oskar Keymer, Anja Kling, Andrea Sawatzki und Axel Stein stehen derzeit in Stein vor der Kamera: Für die Fortsetzung des über eine Million mal gesehenen Kinofilms "Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft" haben nun die Dreharbeiten begonnen. Neben den Arbeiten im Faber-Castell-Schloss in Stein wird bis Mitte Mai auch in anderen Standorten in ganz Deutschland Bildmaterial für den Film produziert. In die Kinos kommt der Streifen dann am 18. Januar 2018.



Im Film werden die Eltern von Hauptfigur Felix geschrumpft, so dass sie plötzlich in jede Jackentasche passen. Wie funktioniert denn das mit dem Schrumpfen?

Oskar Keymer, 13 (spielt Felix): Alle Szenen mit den Geschrumpften werden zweimal gedreht. Einmal mit uns normal großen Schauspielern in der normalen Kulisse. Und einmal mit denen, die später geschrumpft sind, in einem speziellen Studio. Dort wird mit einer besonderen Kamera gedreht. Am Ende werden beide Teile am Computer zusammengeschnitten und schon sehen die Eltern viel kleiner aus.

Wie fühlt es sich an, auf einmal größer als die Erwachsenen zu sein?

Eloi Christ, 14 (spielt Felix’ Klassenkameraden Robert): Also, ich fühle mich dadurch schon ein bisschen als Boss, mächtig eben.

Oskar: Mein Charakter Felix fühlt sich nicht mächtig, er trägt eher eine Menge Verantwortung und muss sich auf einmal um viele Dinge kümmern, die vorher seine Eltern gemacht haben, zum Beispiel Essen kochen und Wäsche waschen. Am Anfang findet er das noch cool, aber dann fängt es schnell an zu nerven.

Während ihr den Film dreht, seid ihr von der Schule freigestellt. Wie fühlt sich das Schauspielern für euch an: eher wie Freizeit oder wie Arbeit?

Lina Hüesker, 13 (spielt Felix’ Freundin Ella): Es ist auf jeden Fall viel besser als Schule und fühlt sich mehr wie Freizeit an. Wir dürfen hier viel erleben, was andere nicht erleben können. Aber anstrengend ist es natürlich auch, vor allem wenn man eine Szene zehnmal wiederholen muss.

Georg Sulzer, 15 (spielt Klassenkameraden Mario): Das stimmt, Drehen ist schon eher Freizeit. Aber die Schulzeit, die wir verpassen, müssen wir trotzdem nachholen und alle Arbeiten nachschreiben.

Oskar: Also, ich finde schon eher, dass das Schauspielern ein Job ist. Wir gehen ja hier eine Verpflichtung ein, müssen präsent sein und unsere beste Leistung abliefern.

Wie ist es, jemanden zu spielen, der ganz anders ist als man selbst? Wie schafft ihr es, euch auf eure Rollen einzustellen?

Lina: Dabei hilft uns vor allem Brigitte Simons, unser Kinder-Coach. Mit ihr gehen wir unseren Text durch und besprechen, wie wir was sagen und was wir beim Sprechen machen, damit wir unsere Rolle gut spielen können.

Georg: Mein Charakter Mario zum Beispiel ist nicht nur ein Mitschüler von Felix, sondern auch der Sohn vom Schulrat. Er ist total stolz darauf, dass seine Eltern viel Geld haben, und so kleidet er sich auch. Ich würde nie so rumlaufen. Aber das ist ja das Interessante am Schauspielern: Es ist sehr cool, sich in jemanden reinzuversetzen, der so anders ist als man selbst.

Interview: MARIA SEGAT