Jana lernt viel übers Gehör

Erlanger Schülerin erhält Realschulpreis in der Kategorie "Schulische Leistungen" - 12.11.2018 17:27 Uhr

ERLANGEN - Einen Notendurchschnitt von 1,0 hat Jana Groß im Abschlusszeugnis an der Siemens-Realschule in Erlangen geschafft. Dass sie deshalb einen diesjährigen Realschulpreis in der Kategorie "Schulische Leistungen" bekommt, verwundert kaum. Schon eher die schier endlose Liste ihrer Hobbys während der Schulzeit – von Reiten und Bogenschießen über Malen und Zeichnen bis zum Schreiben von Kurzgeschichten.

Jana Groß aus Erlangen hat die mittlere Reife mit 1,0 geschafft, macht eine Hotel-Ausbildung und möchte danach „Kreatives Schreiben“ studieren. © Foto: privat



Jana Groß aus Erlangen hat die mittlere Reife mit 1,0 geschafft, macht eine Hotel-Ausbildung und möchte danach „Kreatives Schreiben“ studieren. Foto: Foto: privat



Blieb da überhaupt mal Zeit zum Schlafen? "Ja, eher das Gegenteil war der Fall", sagt Jana, "vor allem vor den Prüfungen für die mittlere Reife hab ich ganz viel geschlafen. Sonst hätte ich das alles nicht geschafft. Nächtelang durchzulernen, das ist gar nichts für mich!"

Ist auch nicht nötig für jemanden, der "80 Prozent über die Ohren" lernt. "Was ich einmal im Unterricht gehört habe, konnte ich mir sofort merken", erklärt Jana, "da waren dann die Hausaufgaben kein Problem mehr."

Elbisch schon wieder verlernt

Zumindest kein zeitliches, was wiederum Raum für diverse Freizeitbeschäftigungen schuf. Dazu gehört auch, dass Jana aus reinem Spaß an der Freude Elbisch lernte. Das ist die Sprache der Elben in den Werken des Schriftstellers John R. R. Tolkien, der unter anderem das "Herr der Ringe"-Universum geschaffen hat.

Sich die künstliche Sprache beizubringen, war für Jana nicht weiter schwierig. "Da gibt es genügend Quellen im Internet und in Büchern." Das Problem bestand eher darin, sich mit jemand anderem in dieser Sprache zu unterhalten. "Ich hab einfach niemand gefunden, der sie gut genug konnte", sagt Jana. Und daher hat sie Elbisch inzwischen auch schon wieder verlernt.

Geblieben ist ihr indes der "Glaube an das Übernatürliche", wie sie es nennt. Jana brachte sich zum Beispiel uraltes Heilkunstwissen selbst bei. "Eine Zeitlang wusste ich genau, wo im Umkreis von Erlangen welches Kraut wächst und wogegen es hilft" – als Salbe, Aufguss oder Tee.

Bogenschießen und Musik

Ein sehr junges Kräuterweiblein also, das zugleich Karriere als Springreiterin machen wollte. "Letztlich habe ich mich deswegen nach der 4. Klasse für die Realschule entschieden, weil ich auf dem Gymnasium nicht die nötige Zeit fürs Training gehabt hätte."

Inzwischen ist auch diese Liebe erloschen. "Nur als Hobby zu reiten, dafür war ich zu ehrgeizig", sagt Jana, "aber auf ernsthafter Ebene bin ich in Erlangen nicht weitergekommen. Da hab ich dann lieber ganz damit aufgehört."

Von der langen Liste der Hobbys während der Schulzeit pflegt Jana nur noch wenige. Das Bogenschießen zum Beispiel auf einem familieneigenen Wiesengrundstück. Oder die Musik: Jana spielt gerne Gitarre und lernt jetzt Mandoline.

Hauptamtlich hat Jana eine Ausbildung zur Hotelfachfrau begonnen. Nebenbei strebt sie das Abi an der Fernschule "Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD)" an. Ihr eigentliches Ziel ist es, "Kreatives Schreiben" zu studieren. Den Bachelor-Studiengang gibt es in Deutschland nur an den Unis Hildesheim und Leipzig.

LOTHAR HOJA