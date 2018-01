Jetzt neu bei Lidl: Forschung zum Sonderpreis

Die Dieter-Schwarz-Stiftung spendet 20 Professuren — Kritik an Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft - 23.01.2018 17:15 Uhr

Lidl steht für günstige Lebensmittel. Und für Mode von Heidi Klum. Und jetzt auch für Bildung. Denn der Gründer des Discounters, Dieter Schwarz, stiftet der Technischen Universität München 20 Professuren.

Im März kommt die 3. Heidi-Klum-Kollektion „LetsDenim“ für Lidl in die Regale. Doch der Discounter setzt nicht nur auf Mode, sondern seit dem vergangenen Jahr auch auf Wissenschaft. Denn die TU München erhält von der Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz 20 Stiftungsprofessuren. Foto: Lidl/LIDL/obs



Von den Wänden blättert der Putz und Decken stürzen ein. Gleichzeitig wird der Ruf nach teuren Laborgeräten, hochmodernen IT-Systemen und perfekt ausgestatteten Bibliotheken laut. Viele deutsche Hochschulen wissen nicht, wie sie all das finanzieren sollen.

Doch sie brauchen das Geld, um im nationalen Wettbewerb mitzuhalten. Denn Spitzenforschung verlangt Spitzenrahmenbedingungen. Die staatliche Grundfinanzierung sinkt allerdings kontinuierlich. Deshalb schauen sich die Hochschulen nach privaten Stiftern um – und werden meist in der freien Wirtschaft fündig.

Den Jackpot hat sich nun die Technische Universität München (TUM) gesichert. Denn die Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz investiert in einem bisher noch nie dagewesenen Ausmaß: Schwarz schenkt der "TUM School of Management" 20 Stiftungsprofessuren.

Normalerweise stiften Unternehmen nur eine Professur oder einen Lehrstuhl. Die hohe Anzahl von 20 Professuren ist ungewöhnlich. Hinzu kommt die Dauer der Finanzierung: Üblicherweise werden die Professuren für fünf oder sechs Jahre extern bezahlt. Danach gehen sie in den Haushalt der Universität über, und diese übernimmt die Finanzierung. Nicht so bei den Lidl-Professuren: Denn diese bezahlt die Stiftung von der Berufung bis zum Ruhestand. Das geschätzte Gesamtvolumen der Spende liegt damit bei weit über 100 Millionen Euro.

Auch andere private Stifter pumpen Millionen in Universitäten und finanzieren Hörsäle, Professuren und Lehrstühle. Damit wollen sie die Forschung in Deutschland fördern, so lautet meistens der offizielle Grund für das Engagement.

Schon in den Anfangsjahren der deutschen Universitäten gab es solche Geschenke kaum ohne Hintergedanken. Als der Nürnberger Konrad Konhofer zum Beispiel im 15. Jahrhundert ein Stipendium für Studenten stiftete, knüpfte er dies an eine Bedingung: Geld gab es für die Studenten nur, wenn sie nach ihrem Studium für die Stadt arbeiten würden.

Angriff aufs Grundgesetz?

Auch die jüngere Vergangenheit belegt, dass Unternehmen mitmischen, wenn sie Hochschulen finanzieren. So stand 2011 im Vertrag zwischen Deutscher Bank, Humboldt-Universität und Technischer Universität in Berlin, dass der Geldgeber Einfluss auf die Forschung und Stellenbesetzung hat.

Eine solch immense Spende, wie die der Dieter-Schwarz-Stiftung, wirft Fragen auf. Kauft sich Lidl etwa private Professoren und damit Einfluss auf die Forschung? Das wäre ein Angriff auf das Grundgesetz, wo in Artikel 5 die Freiheit von Forschung und Lehre verankert ist. Auffällig ist der Sitz der Lidl-Professuren. Denn 13 von 20 werden nicht in München, sondern auf dem Bildungscampus in Heilbronn angesiedelt.

Die Stadt am Neckar ist der Heimatort von Schwarz, und die Hochschule wird seit 2011 von der Stiftung finanziert. Von der Kooperation mit der TU München sollen vor allem die Unternehmen der Heilbronner Wirtschaftsregion profitieren, zum Beispiel die Lidl-Zentrale im benachbarten Neckarsulm. Denn der Berufsnachwuchs braucht nun nicht mehr auf andere Hochschulstädte auszuweichen.

In Bayern gibt es aktuell 140 Stiftungsprofessuren. Grundsätzlich ist gegen Finanzspritzen aus der Wirtschaft nichts einzuwenden. Problematisch kann allerdings die mangelnde Transparenz werden.

Denn die Stiftung einer Professur verlangt nicht, dass die Vertragsinhalte öffentlich gemacht werden. Was geforscht und gelehrt wird, wissen manchmal nur Spender und Empfänger. Manche Geldgeber bleiben sogar komplett anonym.

Deshalb fordert zum Beispiel die Nürnberger Grünen-Landtagsabgeordnete Verena Osgyan mehr Transparenz. Sie verlangt, dass Spender, Vertragsinhalte und Forschungsgegenstand der Stiftungsprofessuren in einem bayernweiten Transparenzregister offengelegt werden.

So solle "Schattenforschung im Sinne einzelner Konzerne und Lobbygruppen" vermieden werden. Denn wie kann zum Beispiel ein Wissenschaftler frei und kritisch zu Arbeitsbedingungen in einer Firma forschen, wenn seine Stelle von einem betroffenen Unternehmen bezahlt wird?

Belege für die mangelnde Transparenz gibt es ausreichend: Die Universität Erlangen-Nürnberg listet auf ihrer Homepage zwar Namen und Stifter der Professuren und Lehrstühle auf, zu Laufzeit und Fördersumme fehlen aber Angaben.

Bei der Technischen Hochschule Nürnberg findet sich eine derartige Sammlung gar nicht auf der eigenen Webseite. Erst über das Portal hochschulwatch.de findet sich eine Auflistung.

Rückzug wegen Transparenz

Doch die Wirtschaft reagiert nicht allzu erfreut auf den Wunsch nach mehr Transparenz. Erstmals seit 1995 sind die Drittmittelausgaben der Wirtschaft rückläufig. Als Grund nennt der Deutsche Stifterverband in einer aktuellen Pressemitteilung die "strikten Transparenzgesetze in einigen Bundesländern". Denn "sie verpflichten Hochschulen dazu, gemeinsame Forschungsprojekte mit Unternehmen offenzulegen".

Trotz aller Risiken und Bedenken stehen Stiftungsprofessuren in der Tradition der frühen Universitätsgründungen. Denn schon im 15. Jahrhundert versuchten die Landesherren, den regionalen Nachwuchs zu fördern und ihn an sich zu binden, indem sie eine Hochschule stifteten.

Somit hatten Stiftungen schon immer nicht nur das Ziel, als großzügiger Spender in die Geschichte einzugehen. Damals wie heute stiftete kaum einer, ohne daraus einen Nutzen für sich selbst zu ziehen.

KATHARINA GÖTZ