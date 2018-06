Jugend musiziert: Britta spielt zwei Flöten gleichzeitig

Zwei Schüler des Nürnberger Labenwolf-Gymnasiums erreichten einen 2. Platz im Bundesfinale - 25.05.2018 11:22 Uhr

NÜRNBERG - Die besten jungen Musiker des Landes haben sich im Mai beim Bundesfinale von "Jugend musiziert" in Lübeck getroffen. Mit dabei waren auch Britta Kähny (14) aus Oberasbach nahe Fürth, die in der Kategorie "Blockflöte solo" antrat. Begleitet wurde sie von ihrem Klassenkameraden Felix Tikhomirov (14) aus Nürnberg. Zusammen haben sie einen 2. Platz erreicht. Wir haben vor dem Wettbewerb mit den beiden gesprochen.

Im Bundesfinale von „Jugend musiziert“ begleitet Felix seine Mitschülerin Britta, die in der Kategorie „Blockflöte solo“ antritt. © Foto: Stefanie Goebel



Die beiden sind Schüler des Labenwolf-Gymnasiums Nürnberg und alte Hasen bei dem Wettbewerb "Jugend musiziert": Britta war schon 2017 im Bundesfinale mit dem Flötenquartett und wurde Zweite. "Ich habe auch oft alleine teilgenommen", sagt Felix. "Aber erst ab 13 kann man das Bundesfinale erreichen. Vorher ist beim Landeswettbewerb Schluss."

"Als ich erfahren habe, dass ich im Finale bin, habe ich mich schon gefreut", erzählt Britta. Aber inzwischen fühle es sich normal an. Die 14-Jährige hat mit fünf Jahren das Blockflötespielen begonnen, am Anfang hat ihre Mutter sie unterrichtet. "Aber nach dem ersten Buch habe ich sie überholt, so dass ich zur Musikschule ging und dann Privatunterricht bekam."

Am musischen Labenwolf-Gymnasium übt die Schülerin allerdings Klavier, "weil es keinen Blockflötenunterricht gibt". Aber das Abi darf sie mit der Flöte machen. Britta besitzt mittlerweile um die 15 Blockflöten und spart – zum Beispiel die Geldpreise der Wettbewerbe – für eine Einzelanfertigung.

"Es gibt verschiedene Größen wie Sopranino-, Sopran-, Alt-, Tenor- und Bass-Flöten. Für Musik aus der Renaissance-Zeit brauche ich eine andere Flöte als für Barock", erklärt sie. Brittas Hauptflöte ist die Alt-Blockflöte. "Meine hat um die 1200 Euro gekostet. Aber für die handgefertigten muss man schon mal 3000 Euro hinlegen."

Für den Wettbewerb von "Jugend musiziert" haben Felix und Britta drei Stücke vorbereitet: "Eines spiele ich mit zwei Flöten gleichzeitig", meint die 14-Jährige. Auf unseren ungläubigen Blick sagt sie nur: "Ja, das geht!" Bis zu ihrem Auftritt üben die beiden Schüler nur wenige Male gemeinsam.

"Aber da es dieselben Stücke sind wie beim Regional- und Landeswettbewerb, reicht das", sagt Felix, der seine Klassenkameradin gerne auf dem Klavier begleitet und diesmal keine Hauptrolle hat.

Studieren und selbst lehren

Trotzdem hat er sich freiwillig entschieden, von der Jury gewertet zu werden: "Ich will die Tipps und Verbesserungsvorschläge wissen." Der Nürnberger spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier. "Ich habe damals ein Klavierkonzert angehört und wollte es auch ausprobieren." Nach dem Abi möchte Felix vielleicht Klavier studieren, aber ihm ist bewusst, dass die Konkurrenz sehr groß ist.

Britta dagegen hat einen konkreten Plan für ihre Zukunft: "Ich möchte Blockflöte studieren und dann als Professorin an der Hochschule arbeiten", sagt sie. Ein Semester im Ausland könne sie sich auch vorstellen, zum Beispiel in Belgien, weil sie da schon einen Professor kennt.

