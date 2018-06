Klangforscher-Wettbewerb: Musik verbindet die Klasse

Schüler der Nürnberger Bismarckschule wollen einen Preis gewinnen - 28.05.2018 18:38 Uhr

NÜRNBERG - Wie klingt die 8m der Bismarckschule in Nürnberg? Das herauszufinden, war die Aufgabe der Mittelschüler beim Projekt "Klang.forscher!". Sie hoffen nun auf einen Preis für ihr Audio-Selfie.

Benita Philomena, Anna und Selina (von links) zeigen, wie sie Geräusche und Sprache für ihr Audio-Selfie aufnehmen; im Hintergrund ist ihr Plakat mit den wichtigsten Themen zu sehen. Foto: Stefanie Goebel



Wir befinden uns in der Straßenbahn: Ein Mädchen macht die ganze Zeit Selfies und stört damit die anderen Fahrgäste. Diese fordern sie auf, damit aufzuhören. Aber "das ist der Sound meines Lebens!", sagt sie empört.

"So sieht die Einleitung unseres Audio-Selfies für den Klangforscher-Wettbewerb aus. Wir gehen anschließend der Frage nach: Was ist der Sound deines Lebens?", erklärt Anna (14) aus der 8m der Nürnberger Bismarckschule. Als Antworten kommen dann zum Beispiel Musik, Familie, Abendessen, Liebe, Schule, Social Media . . .

Die Mittelschule gehört zu den besten zehn Schulen aus neun Bundesländern, die für den "Klang.Forscher!"-Preis nominiert sind. Das kulturelle Bildungsprojekt findet schon zum vierten Mal statt und soll die Wahrnehmung und das Konzentrationsvermögen der Schüler fördern. Und in Nürnberg habe es auch die Klasse noch stärker zusammengeschweißt, was sich in der Schlussszene des Audio-Selfies widerspiegelt; aber dazu später mehr.

Alltag aufnehmen

Wir wollen erst einmal die Frage klären, was ein Audio-Selfie eigentlich ist. Anna erklärt es so: "Das ist ein Selfie, das in Tönen dargestellt wird. Jeder Schüler bekam mal ein Aufnahmegerät mit nach Hause und sollte seinen Alltag aufnehmen." Zum Beispiel die rumänischen Großeltern, das Gespräch mit den Eltern oder der Schwester, das Aufsperren der Haustüre, den Taekwondo-Unterricht, die Fahrt in die Schule.

Die Schüler der 8m wollen ihren Alltag abbilden, zum Beispiel Gespräche auf der Straße... Foto: privat



Jeder Schüler durfte zehn Minuten aufzeichnen, in das Endprodukt sollen von jedem ein bis zwei Aufnahmen kommen, die passen. Denn das Audio-Selfie der 8m darf höchstens vier Minuten lang sein.

Anna, Selina (15) und Benita Philomena (15) berichten stolz über die Projektwoche, an der auch Profis vom Bayerischen Rundfunk(BR) beteiligt waren. "Wir haben uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt und in diesen ein Skript geschrieben, Geräusche zu Themen zugeordnet und Geräusche aufgenommen", erzählt Selina.

Um welche Themen es in ihrem Beitrag gehen soll, fand die Klasse bei einem Brainstorming heraus. Dabei wurde auch allen Schülern klar, dass vor allem Musik die 8m verbindet. "Wir sind zwar als Klasse sehr unterschiedlich, aber Musik hört jeder", sagt Selina – ob auf dem Schulweg, mit Freunden oder alleine zu Hause.

Hilfe von Profis

"Musik löst ein Freiheitsgefühl in uns aus", ergänzt Benita Philomena, die noch nicht so lange in der 8m ist und es super findet, dass es "so einen krassen Zusammenhalt gibt". Dieser soll auch am Ende des Audio-Selfies thematisiert werden, wenn alle Namen der Schüler aufgesagt werden.

... und den Schulgong.



Die Radio-Profis vom BR unterstützten die Schüler bei der Erstellung des Skripts, bei der Handhabung der Aufnahmegeräte und "sie erklärten uns zum Beispiel, dass wir Musik wegen der Rechte maximal sechs Sekunden aufnehmen dürfen", sagt Anna. Um die Gespräche in der Straßenbahn und andere Sachen noch mal in besserer Qualität zu haben, fuhr die Klasse einen Tag nach München ins professionelle Tonstudio.

Außerdem sind die Schüler nach München zum Bayerischen Rundfunk gefahren, um dort das Hörstück professionell abzumischen.



Zudem wurden dort die Hörstücke zusammengesetzt und abgemischt. Das hat den Schülern viel Spaß gemacht, "auch wenn es beim Schneiden im Studio etwas langweilig war, wenn man nichts zu tun hatte", meint Benita Philomena. "Aber jetzt wissen wir, wie so ein Beitrag im Radio entsteht", ergänzt Mitschülerin Selina.

Das Audio-Selfie der 8m ist zwischenzeitlich bei der Jury eingetroffen, die Anfang Juni die Gewinnerstücke auswählt. So heißt es nun Daumendrücken, dass die Schüler bei der Preisverleihung am 20. Juni jubeln können.

Stefanie Goebel Extra-Redaktion E-Mail