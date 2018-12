Kolumne Extra-Senf: Mutzen gefunden!

NÜRNBERG - Von wegen "keiner kennt hier Mutzen" - da hat sich Xtra-Mitarbeiterin Helke Rüder schwer getäuscht. Man muss nur wissen, wo man suchen muss: Natürlich gibt es in Nürnberg das rheinische Gebäck. Zum Beispiel in der schnuckligen Konditorei Knöchelmann in der Röthenbacher Hauptstraße 54.

Das ist Frieda Knöchelmann, die Chefin der Bäckerei und Konditorei Knöchelmann. Und was sie da in die Tüte füllt, sind: Mutzen. Und was für leckere! © Kathrin Walther



In unserer Kolumne "Extra-Senf" hat sich Helke, die aus Schleswig-Holstein kommt, darüber beschwert, dass keiner ihrer Freunde Mutzen kennt - und das "ausgerechnet in der Stadt mit dem berühmtesten Weihnachtsmarkt in Deutschland" (hier geht's zur Kolumne). Für sie gehören die in Fett ausgebackenen und mit Puderzucker bestreuten knusprigen Leckereien zu Weihnachten.

Da muss sie sich jetzt ordentlich belehren lassen von unseren Lesern. Denn: Natürlich gibt's hier Mutzen!

Zuerst erreichte uns eine Mail mit dem Hinweis, dass es zumindest auf dem Fürther Weihnachtsmarkt Mutzen geben soll. Und dann kam der entscheidende Tipp per Anruf: "In der Röthenbacher Hauptstraße 54 ist die kleine Konditorei Knöchelmann, da müsst ihr mal schauen." Machen wir doch glatt - und nehmen gleich eine Tüte voll mit.

Sehen sie nicht zum Anbeißen aus? Sind hauchdünn, also leichte Kost ;) © Kathrin Walther



Denn Frieda Knöchelmann, die Chefin, verkauft sie das ganze Jahr, "obwohl es eigentlich ein klassisches Faschingsgebäck aus dem Rheinland ist". Ihr Mann hatte die Spezialität vor langer Zeit kennengelernt, als er im Café Kröll seinen Meister machte. Ein Praktikant aus dem Rheinland brachte das Rezept mit. Und Frieda Knöchelmanns Kunden knuspern sie noch immer mit Vorliebe. Die sind aber auch fein!

Übrigens: Mutzen sind nicht gleich Mutzen. Es gibt sie offensichtlich flach und knusprig, wie in der Konditorei Knöchelmann. (Und unser Kollege kannte sie in dieser Form als Urrädla.) Oder aber in rund und fluffig. Dann heißen sie Mandelmutzen.

