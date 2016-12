Lehramt-Extra: Wenn Studenten durch Helfen lernen

ERLANGEN - Für viele Lehramtsstudierende ist der Schock groß, wenn sie zum ersten Mal ganz auf sich gestellt vor einer Klasse stehen. Denn das Studium bereitet sie in der Regel zu wenig auf die Praxis vor. Unter dem Riegel „Lehramt- Extra“ stellen wir in loser Folge Ansätze vor, mehr konkrete Praxiserfahrung ins Studium zu integrieren.

Und wo ist hier der Lehrer? Wenn sie ohne größere Lehrerfahrung in eine Klasse geworfen werden, dann gehen manche Referendare buchstäblich unter. Um so wichtiger sind Projekte gegen den Praxis-Schock, bei denen bereits Lehramtsstudierende den Umgang mit Schülern lernen und üben können. Foto: Foto: dpa



Wenn Maja anderen etwas erklärt, leuchten ihre Augen vor Begeisterung. Das merkt auch die Schülerin, die mit ihr zusammen auf einer Bank im Gang vor dem Hörsaal sitzt. Maja bespricht mit ihr gerade, was sie in der Gliederung, die sie vorbereiten sollte, gut gemacht hat, und was sie noch verbessern sollte. Denn die Gliederung ist für eine W-Seminar-Arbeit, und die soll wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.

Maja ist Tutorin beim Schülerkontaktstudium, einem Projekt, das schon seit 2013 an der Professur für Alte Geschichte der Uni Erlangen-Nürnberg läuft. Das Grundprinzip dabei: Studenten betreuen als Tutoren Schüler und bereiten diese auf das wissenschaftliche Arbeiten an der Uni vor.

Das Angebot stößt nicht nur bei den altertumswissenschaftlichen Disziplinen auf großes Interesse. Mittlerweile beteiligen sich Tutoren in verschiedenen anderen geistes- und naturwissenschaftlichen Fächern – von der Soziologie über die Sportwissenschaften bis zur Mathematik und Informatik.

Häufig fällt Abiturienten der Übergang von der Schule an die Universität schwerer als gedacht. Denn an der Uni steht das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten im Vordergrund. „Auch wenn an der Schule die Wissenschaftlichkeit in den W-Seminaren betont wird, so bleibt doch bei zwei Wochenstunden Schulunterricht die wissenschaftlich-methodische Vorbildung auf der Strecke“, erklärt Prof. Boris Dreyer vom Erlanger Institut für Alte Geschichte.

Um diesem Defizit entgegenzuwirken, hat sich Dreyer mit einigen seiner Studierenden zusammengesetzt und gemeinsam mit der Lehrerin Margit Preis vom Adam-Kraft-Gymnasium Schwabach das Konzept Schülerkontaktstudium entwickelt. Einer dieser früheren Studenten ist der Doktorand Johannes Walter, der das Projekt jetzt koordiniert. Seine Aufgaben: Tutoren anlernen, passende W-Seminare an Schulen suchen, die beiden Seiten zusammenbringen.

Dass gerade Studenten den Schülern helfen, macht das Projekt erfolgreich. „Die Studenten, die vielleicht vier, fünf Jahre älter sind als die Schüler, die zu uns kommen, erzeugen eine beachtliche Sogwirkung“, berichtet Dreyer.

„Die Schüler“, sagt er, „nehmen es viel eher an, wenn jemand vor ihnen steht, der nur wenig älter ist und erst vor kurzem die Schwierigkeiten gemeistert hat, mit denen sie gerade selbst zu kämpfen haben.“

Ein Feedback über ihre Arbeit bekommen die Tutoren sowohl von den Gymnasiallehrern an den Schulen als auch von den Schülern per Feedbackbogen. „Viele Schüler finden es gut, dass einmal nicht der Lehrer vor ihnen steht und dass ich auch mal etwas flapsiger bin“, erklärt Stefan , der Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaften für das Lehramt studiert.

Doch bei weitem nicht nur die Schüler, die von Tutoren betreut werden haben etwas von dem Programm: Gerade für die Tutoren, die später einmal in Schulen unterrichten wollen, ist das Schülerkontaktstudium eine Chance, jenseits der üblichen Praktika mit Schülern zu arbeiten und dabei Lehrerfahrung zu sammeln.

„Die fachliche und didaktische Herausforderung ist sehr reizvoll“, sagt Maja, die nach ihrem Staatsexamen in Latein und Englisch noch einen Doktor in Anglistik macht. „Der Balanceakt zwischen einer fachlich sauberen Arbeit und der didaktischen Begleitung der Schüler ist für mich besonders spannend.“

Für Stefan ist neben dem Kontakt zu den Schülern vor allem wichtig, dass er hier in die Rolle eines Uni-Dozenten schlüpfen kann: „Ich finde es gut, hier nicht der Fragensteller zu sein wie sonst, sondern selbst einmal eine beratende Funktion zu übernehmen.“

