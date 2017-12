Lichtkünstler wurde von der Nasa inspiriert

Studentin schildert Eindrücke von der Vorweihnachtszeit in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana - 21.12.2017 11:09 Uhr

Ich möchte eine neue Kultur kennenlernen! Das war die Begründung von Alicia Göpner (24) aus Lonnerstadt, warum sie im Master-Studium für ein Erasmus-Semester nach Ljubljana, in die Hauptstadt Sloweniens, ging. Hier berichtet Alicia, was sie in der Vorweihnachtszeit dort erlebt hat.

Die üppige Weihnachtsbeleuchtung in Ljubljana ist das Werk des Malers Zmago Madic und des Architekten Karin Košak. © Alicia Göpner



In Slowenien habe ich schon einige Mals meine deutsche Kulturprägung besonders gespürt habe. Zum Beispiel, wenn man an einem Kebab-Imbiss vorbeiläuft und dort völlig selbstverständlich einen Pferde-Burger angeboten bekommt. Bei der Bestellung eines Pizzastücks wird man stets gefragt, ob man lieber Ketchup oder Mayonnaise auf die Pizza hätte.

Auch die slowenische Sprache, die ich mir mühsam im Sprachkurs parallel zu meinen Uni-Kursen aneigne, hat ihre Eigenheiten: zum Beispiel, dass es eine besonders Personalpronomen gibt, den Dual, wenn man von zwei Personen spricht. Oder, dass slowenische Wörter bisweilen von Vokalen wie leergefegt zu sein scheinen; "trg" heißt Beispielsweise Platz, "crn" schwarz, und mit "Trst" ist die italienische Hafen Triest gemeint.

Mein erster Stopp auf der Suche nach der slowenischen Weihnacht ist die Zeremonie zur Einweihung der Adventsbeleuchtung in Ljubljana. Für den Lichterschmuck ist der slowenische Künstler Zmago Modic zuständig, gemeinsam mit dem Architekten Karin Košak.

Modic, der eine Malerei-Schule in Ljubljana betreibt, soll von Bildern der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa vom Universum inspiriert worden sein – so besagt der Mythos. Am Presren Trg, dem Hauptplatz Ljubljanas, scheint tatsächlich der gesamte Kosmos in leuchtender Form nachgestellt zu sein, inklusive Planeten und blau-schimmernden Meteoriten-Überresten. Andere Bäume sind wiederum so üppig behängt, als ob ein Fünfjähriger mit einem Lichterketten-Stift darauf gekritzelt hätte.

Bei der Einweihungszeremonie jedenfalls wird deutlich, dass die Slowenien im Herzen ein südländisches Volk sind. Schon im sommerlichen Spätherbst war jeden Abend – auch noch um 21 oder 22 Uhr abends – draußen in bester Lage an dem Fluss Ljubljanica fast jeder Platz in den Cafés belegt. Selbst Kleinkinder wurden noch fleißig in Kinderwägen herumbugsiert.

Warum sollte das im Dezember anders sein? Offenbar ist auch jetzt die ganze Stadt auf den Beinen, um ihre Gassen und Plätze zu bewundern: Wenn man durch die Menschenmassen drängt, die für "kuhano vino" (Glühwein) Schlange stehenden, kommt man sich so vor, als ob man in New York City den Rockefeller-Weihnachtsbaum besichtigt.

Warm eingepackt mit Schal und Stirnband: Alicia auf dem Weihnachtsmarkt. © privat



Apropos Glühwein: Slowenische Adventsspezialitäten sind zum Beispiel Honig- und Blaubeerschnaps. Kalorien- und Karies-Fans kommen genauso auf ihre Kosten wie alle, die sich gerne an einem Heißgetränk die Finger auftauen. Zur Auswahl stehen – neben dem bereits erwähnten kuhano vino– vroca cokolada"(heiße Schokolade) und "Apfelstrudel" (heißer Apfelsaft, Zimt und wahlweise Whiskey oder Malibu). Für den leeren Magen bietet ein Essensstand bosnische Grillspezialitäten, ein anderer deftige slowenische Eintöpfe (juhe).

Wie trainiert man sich die extra Pfunde, die durch diverse Weihnachtsmarktbesuche unvermeidlich sind, wieder ab? Auch in Ljubljana kann man sich das – für slowenische Verhältnisse – teure Vergnügen gönnen, auf einer präparierten Eisbahn beschwingt oder beschwipst auf Schlittschuhen seine Runden zu drehen.

Die Unterschiede zum Weihnachtsmarkt in Deutschland sind – wenn überhaupt – im Detail auffindbar. Der Glühwein wird im Pappbecher gereicht. Das bei uns so heißgeliebte Ritual der Bewertung, ob die Tasse ihr Pfand auch wert ist und demnächst in der WG-Küche auftauchen soll, fällt also weg.

Bei genauem Lauschen fällt auf: Das sind keine Weihnachtsmelodien, die da auf dem Markt erklingen. Das ist eher Schlagermusik. Nicht ausgeschlossen also, dass nach dem dritten oder vierten Glühwein Kerwastimmung aufkommt.

Um Unterschiede im deutschen und slowenischen Brauch des Weihnachtsfests selbst aufzuspüren, hake ich bei zwei slowenischen Kommilitoninnen: Jerneja Laznik (23) und Vika Breznik (21).

Bei meiner Vorrecherche bin ich nämlich auf allerlei skurrile Gepflogenheiten gestoßen: Beispielsweise, dass in einigen slowenischen Dörfern der Weihnachtsbaum umgekehrt von der Decke aufgehängt wird und daran Äpfel oder Birnen befestigt werden, als Zeichen der Dankbarkeit für eine gute Ernte im Vorjahr.

Beide Mädels verneinen, und Jerneja ergänzt verschmitzt: So etwas gäbe es ihres Wissens nach heutzutage nicht mehr. In ihrem Dorf gehöre es nur zur Tradition, nach der Weihnachtsmesse mit der Familie zum Fluss zu spazieren. Der sei mit Kerzen geschmückt, und es würden verschiedene Familien Geschichten vorlesen.

Zu essen gebe es bei ihnen am Heiligabend "jede Menge", sagt Vika grinsend, auch "jede Menge Wein". Ich hatte tatsächlich schon gehört, dass viele slowenische Familien einen kleinen eigenen Weinanbau betreiben – und dass von der heimischen Weinproduktion 80 Prozent im Land selbst verköstigt wird.

Potica ("einwickeln") gibt es als Nachtisch: Es handelt sich um eine Heferolle mit verschiedenen Füllungen, beispielsweise Walnuss, Haselnuss oder Quark. "

Als Erinnerung an die kommunistische Zeit gibt es heute noch Väterchen Frost, oder Dedek Mraz, wie er in Slowenien genannt wird. Das war ursprünglich der sowjetische Gegenentwurf zum kapitalistischen Weihnachtsmann.

Der Sage nach kam Dedek Mraz aus Sibirien. Doch als sich das Verhältnis zwischen dem sowjetischen und dem jugoslawischen Regime deutlich abkühlte, wurde die slowenische Geschichte angepasst. Der gute Mann stammte nun plötzlich aus einer Höhle im Triglav Gebirge. Und er wurde von dem Zeichner Maksim Gaspari so bearbeitet, dass er slowenischer aussah, beispielsweise mit einem Umhang aus Mäusefell.

In den 1980er Jahren machte sich ein slowenischer Erzbischof für die Wiedereinführung von Nikolaus und Weihnachten stark. 1991, mit der Unabhängigkeit Sloweniens, wurde sie offiziell vollzogen. Vika und Jerneja bekommen ihre Geschenke beide am 25. Dezember.

Am Ende steht für mich die Erkenntnis: Die Unterschiede zwischen deutscher und slowenischer Weihnacht waren in meiner Erwartung größer als sie in der Realität sind.

Was Dedek Mraz wohl dazu sagen würde? Der nippt wahrscheinlich auf dem Weihnachtsmarkt ganz entspannt einen "Apfelstrudel", schwenkt melancholisch mit zum slowenischen Schlager und freut sich über den wohlverdienten Ruhestand – ganz im Gegensatz zu seinem weltweit eingespanntem, amerikanischen Kollegen.

ALICIA GÖPNER