LiteratuReise: E.T.A. Hoffmanns unerfüllter Traum

ANSBACH - In einem Seminar von Dirk Kruse im Studiengang Ressortjournalismus an der Hochschule Ansbach hatten Studierende mit dem Ressort-Schwerpunkt „Kultur“ die Aufgabe, sich auf die Spuren eines bekannten Schriftstellers/Dichters zu begeben und einen feuilletonistischen Reiseartikel darüber zu schreiben.

Vor dem E.T.A.-Hoffmann-Theater im Herzen Bambergs steht eine Statue des Namensgebers – mit dem Protagonisten des satirischen Romans „Lebensansichten des Kater Murr“ auf der Schulter. Foto: Luisa Hilbert



Ob Theater, Museum oder Schule – wer in Bamberg zu Besuch ist, kommt um einen Namen nicht herum: E.T.A. Hoffmann. 210 Jahre ist es bereits her, dass Ernst Theodor Amadeus Hoffmann in dem kleinen oberfränkischen Städtchen lebte.

Mit 32 Jahren kam er, mit 37 ging er. Was heute in weißen Großbuchstaben an der Mauer seines ersten Wohnhauses an der Nonnenbrücke 10 geschrieben steht, notierte sich E.T.A. Hoffmann 1808 in seinem Tagebuch: "D. 1t Septbr. in Bamberg angekommen."

Zu dieser Zeit zählte Bamberg nicht einmal 20 000 Einwohner und gehörte den Studenten, Handwerkern und Gärtnern. Viel zu verschlafen war es, als dass es den großen Traum eines Mannes hätte verwirklichen können. Den Traum von einem Leben als Künstler. Dass sich dieser Traum hier nicht erfüllen wird, konnte Hoffman bei seiner Ankunft noch nicht ahnen.

So stehe ich nun auf dem E.T.A.-Hoffmann-Platz im Herzen der Stadt. Beeindruckend und modern wirkt das große Theater durch sein gläsernes Entree. Davor eine Statue des Namensgebers mit dem schreibenden Kater Murr auf seiner Schulter. Er ist der Hauptprotagonist des satirischen Romans "Lebensansichten des Kater Murr", den der Schriftsteller in seiner Bamberger Zeit entwickelte.

Unglücklicher Jurist

Neben dem Eingang an der Fensterfassade klebend ein Tagebuchauszug, rechts daneben ein Porträt. Bis zu 402 Gäste finden dort regelmäßig Platz. Die einst "königlich privilegierte Schaubühne", wie das Theater zur damaligen Zeit hieß, wurde Hoffmanns neuer Arbeitsplatz.

Nach unglücklichen Jahren in seinem Beruf als Jurist und im Aktenstaub untergehend, wurde er dort zum Musikdirektor ernannt. Eine Chance, die ihm nicht lange gegönnt war. Seine Liebe zum Klavierspielen wurde ihm zum Verhängnis.

Er dirigierte nämlich nicht wie damals üblich von der Violine aus, sondern setzte sich an den Flügel. Das Stück wurde ein Misserfolg, die Schuld dafür ihm zugeschrieben.

Hoffmann verlor daraufhin seinen Posten und konnte die Wohnung für sich und seine Frau Mischa nicht mehr bezahlen. Am 1. Mai 1809 folgte der Umzug. Vom ehemaligen Zinkenwörth 56 in das angrenzende Haus Nummer 50, schräg gegenüber des Theaters.

Es ist eines der schmalsten Häuser, die es in Bamberg gibt. Es wirkt unscheinbar, als hätte es gerade noch so zwischen seine zwei Nachbarn gepasst. Heute befindet sich darin das E.T.A.Hoffmann-Museum. Über eine steile Treppe gelangt man in den 2. Stock zur Wohnung des Ehepaares. Hoffmann nannte sie liebevoll das "Poetenstübchen".

Die Decken hängen tief, und der alte Dielenboden knarrt bei jedem Schritt. Viel oder gar etwas Originales ist in der Erinnerungsstätte nicht mehr zu finden. Hoffmann besaß auch nicht viel. Ein Bett, ein Klavier und ein paar Stühle. Zurückgezogen auf dieses Zimmer, schrieb er dort Erzählungen wie die "Fantasiestücke in Callot's Manier" oder die musikalischen Werke "Meserere" und "Aurora".

Durch das kleine Fenster des Raumes blickt man auf das Lokal "Theaterrose" – damals nur "Zur Rose" genannt. Zechabend für Zechabend verbrachte Hoffmann im gegenüberliegenden Wirtshaus, trank sich toll und voll.

1910 gab es einen neuen Leiter des Theaters. Auch Hoffmann wurde wieder gebraucht. Manchmal als Direktionshilfe, manchmal als Theatermaler oder Kartenabreißer. An den Aufführungen von Kleists "Käthchen von Heilbronn" und Calderons "Andacht zum Kreuze" war er beteiligt.

Das bisschen Geld, das er sich damit verdiente, zerrann ihm jedoch zwischen den Fingern. Nur mit einem Nebenverdienst als Gesangslehrer konnte er sich über Wasser halten. Jungen betuchten Mädchen ohne Talent versuchte er, das Singen beizubringen. Darunter auch Julia Mark.

In der Langen Straße 13, im Haus zum goldenen Löwen, befindet sich die ehemalige Wohnung der Familie Mark. Das Haus ist eingebettet zwischen Cafés und Eisdielen und passt mit seiner Rumbar im Hinterhof heute perfekt zur Flaniermeile Bambergs. Unter den bunten Schildern an der Hausfassade fällt die Steintafel über dem Torbogen kaum auf. Sie erinnert an E.T.A. Hoffmanns Schülerin, "Urbild seiner schönsten Frauengestalten". Sie war zwölf als er sie traf, vierzehn, als er sich in sie verliebte.

Der 34-jährige Hoffmann, seit langer Zeit mit seiner Frau Mischa verheiratet, schwärmte für das Mädchen. Wissen durfte das natürlich niemand. Nur seinen Tagebüchern vertraute er sich an. Als Käthchen oder gezeichneter Schmetterling tauchte sie ab 1811 in seinen Notizen auf.

Die heimliche Beziehung zu ihr war ein Hin und Her. Mal schrieb er von Selbstmord, mal komponierte er für sie. Mit anderen Frauen versuchte er sich abzulenken. Dass Julia von ihrer Mutter verheiratet wurde, stürzte ihn endgültig in den Wahnsinn, der ihn wiederum zum Schreiben beflügelte.

Verbotene Gefühle

In seinem satirischen Kunstgespräch "Nachricht von den neusten Schicksalen des Hundes Berganza", das er für den Bamberger Verleger Carl Friedrich Kunz schrieb, verarbeitete er seine Geschichte. Berganzas Gefühle sind Hoffmanns Gefühle. Was ihm verboten war, konnte Berganza erleben. Wadenbeißend und hasserfüllt.

Geht man heute entlang der Regnitz in den Hainpark, stößt man zwischen Bäumen und Sträuchern auf eine große Steinplatte. Darauf zu sehen ist E.T.A. Hoffmann in langem Sakko und Hut. Vor ihm jener Hund, dem er seinen Zorn verlieh.

Für Hoffmann gab es keinen Grund mehr, in Bamberg zu bleiben. Seine Frau hatte die Tagebücher entdeckt. Weder als Schriftsteller, noch als Musiker, noch in der Liebe hatte er sein Glück gefunden. Gern gesehen war er aber immer, der Irre, der Trinker. 1813 verließ er die Stadt, doch sein Name blieb.

LUISA HILBERT