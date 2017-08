Mehr Spiele für den Schulunterricht !

Auf der Gamescom wurden auch Lern-Apps vorgestellt — Nicht jedes Spiel kommt gut an - vor 37 Minuten

KÖLN - Das gemeinsame Spielen macht nicht nur Spaß, sondern man lernt auch was dabei. Auf der Gamescom, der größten Videospiel-Messe der Welt, wurden in den vergangen Tagen auch neue Lern-Apps vorgestellt. Unser Mitarbeiter hat sich in Köln ins Getümmel gestürzt und stellt euch heute ein paar davon vor.

Games sind vielfältig: Mit ihnen kann man was für die Schule lernen, für das Leben – aber auch viel Spaß haben. Auf dem Bild fahren die Jugendlichen in einer virtuellen Achterbahn mit. © Foto: Oliver Berg/dpa



Von mathematischen Formeln bis hin zur fiktiven VR-Welt, die nur darauf wartet, von euch erkundet zu werden, um darin Rätsel zu lösen: Lernspiele gibt es in Hülle und Fülle. Doch auf deren Einsatz im Unterricht wird noch weitgehend verzichtet. Dabei sind einige Apps durchaus sinnvoll. Sie können Debatten anregen, Inhalte und Strategien spielerisch vermitteln – und zum Beispiel beim Erlernen der deutschen Sprache helfen.

"Capt’n Sharky" heißt eine Lernspiel-App vom deutschen Entwickler Tivola, der schon seit über 20 Jahren für Lernspiele bekannt ist. Diese App, die einfach und kostenlos auf allen Smartphones installiert werden kann, zielt vor allem auf Vorschulkinder ab, die aus dem arabischen Sprachraum geflüchtet sind.

Sie sollen grundlegende Kenntnisse in Deutsch spielerisch und kindgerecht lernen, um in der Schule Anschluss zu finden. Dem Kind wird dabei ein Buchstabe angezeigt, und es soll anschließend das Bild auswählen, welches einen Gegenstand oder ein Tier zeigt, das mit dem Anfangsbuchstaben beginnt.

Weniger Langeweile

Das Spiel wurde in der "Family and Friends Area" vorgestellt, in der auch einige jüngere Besucher mit ihren Eltern unterwegs waren. Die meisten Schüler wünschten sich, dass in der Schule mehr Games eingesetzt werden, um Schulstoff zu lernen – auch die Eltern fanden das gut.

"Mit den Lernspielen machen die Lehrer vielleicht weniger Frontalunterricht. Außerdem bleibt der Stoff besser hängen, und es wird nicht so schnell langweilig", meinten die befragten jungen Leute auf der Messe. Allerdings ist man sich auch im Klaren, dass die Umsetzung schwierig wäre, zumal die Digitalisierung von Schule zu Schule unterschiedlich ist. Weitere Probleme könnten Technik und Finanzierung sein.

Doch nicht jedes Lernspiel kommt bei den Schülern richtig gut an. "Einige sind langweilig und haben ein starres Spielprinzip. Das motiviert nicht", sagten die Befragten. Ein 14-Jähriger hatte auch gleich einen Verbesserungsvorschlag parat: "Die Games sollten sich den Spielern dynamischer und individueller anpassen. Zudem sollte der Spieler immer wieder mit seinen Fehlern konfrontiert werden, um sich laufend zu verbessern."

Neben Schulstoff vermitteln Lernspiele auch noch andere Kompetenzen, die für das Erwachsenwerden wichtig sind. Zum Beispiel: Verantwortung übernehmen. Diese Fähigkeit lässt sich mit der Spiele-App "Pet-Hotel", ebenfalls vom Entwickler Tivola, erlernen.

In dem Spiel übernimmt der Gamer ihr ein Tierheim und kümmert euch um alle Tiere. Diese dürfen nicht verhungern oder krank werden. Zudem kann man das Tierheim auch weiter ausbauen, um genug Platz für zusätzliche Tiere zu schaffen, die man im Laufe des Spiels freischalten kann. Und: Jedes Meerschweinchen freut sich auch über eine Streicheleinheit, die der Gamer durch das Streichen über den Touch-Screen verteilt.

Somit lässt sich als Ausblick sagen, dass durch Games das Lernen effizienter und spaßiger gemacht werden könnte. Dafür sollten jedoch vor allem die Politiker aktiv werden. Einerseits ist es wichtig, die Spielebranche zu fördern. Andererseits sollten die Schulen bei der Umrüstung unterstützt werden, um die Schüler in ihren digitalen Lebenswelten abholen zu können.

Unser Mitarbeiter hat auf der Gamescom natürlich auch Spiele getestet. Seine Top 5 sind:

1."Haimrik"von 1-C Company. Das Game zeichnet sich dadurch aus, dass man nicht nur mit der Spielwelt, sondern auch mit der geschriebenen Story interagiert, um Rätsel zu lösen.

2."Gwent" von CD Projekt Red. Tolle Weiterentwicklung eines aus "The Witcher 3: Wild Hunt" bekannten Kartenspiels, das sich durch spannende Spielrunden auszeichnet.

3."Unknown Fate" von 1-C Company. Grandioses VR-Spiel, das durch die sich dauerhaft wandelnde Traumwelt besticht, in der der Spieler nur durch raffinierte Interaktionen vorankommt.

4."Ni no Kuni II" von Bandai Namco. Der zweite Teil des JRPGs zeichnet sich durch eine mitreißende Geschichte aus. Zudem wurde das Kampfsystem verbessert.

5."Fall of Light" von 1-C Company. In einer von Dunkelheit befallenen Welt wollen ein alter Krieger und seine Tochter das letzte Mal das Licht der Sonne erblicken. Mitreißende Geschichte in überzeugender Atmosphäre.

JULIAN SCHOENEMEYER