Mit Albrecht und Oskar in Nürnberg unterwegs

NÜRNBERG - Mit Spaß Deutsch vermitteln: Schüler des Johannes-Scharrer-Gymnasiums haben Kinder der Grundschule am Paniersplatz unterrichtet und mit ihnen eine Fotoschnitzeljagd durch das mittelalterliche Nürnberg gemacht.

Grundschüler und Gymnasiasten sind stolz auf den Flyer für die Fotoschnitzeljagd. Foto: Elke Mahler, Doris Hausmann



Immer freitags in der 5. und 6. Stunde wechseln sie die Schule und schlüpfen in eine andere Rolle: Die 15 Teilnehmer des P-Seminars im Fach Deutsch am Johannes-Scharrer-Gymnasium stehen dann im Klassenzimmer in der gegenüberliegenden Grundschule am Paniersplatz – als Lehrer.

Denn in dem Projekt von Lehrerin Elke Mahler sollen die Gymnasiasten den Drittklässlern von Klassleiterin Doris Hausmann "mit Spaß Deutsch beibringen". Geht das überhaupt? "Ja", rufen die Grundschüler im Chor und grinsen. Jascha sagt: "Die haben das toll gemacht, sie waren immer nett und höflich, und wir haben viel gelernt."

Und so sieht der Unterricht aus: Im Mittelpunkt steht das Buch "Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder" von Claudia Frieser, das in vielen Grundschulen gelesen wird. Die Geschichte um Oskar und seinen Freund Albrecht spielt in Nürnberg – im Mittelalter.

Am Anfang sind sich die Neu-Lehrer etwas unsicher, wie sie ihre Stunde aufbauen sollen. Kennen die Grundschüler die geschichtlichen Ereignisse überhaupt? Um ihnen zu zeigen, wann was stattfand, wird eine Zeitleiste eingeführt. "Dort haben wir Bilder in der richtigen Reihenfolge aufgeklebt", erklärt Stephanos. "So konnten wir sehen, wann das Mittelalter war. Von 500 bis 1500", ergänzt Furkan.

Vor der Kaiserburg haben Oskar und Albrecht ein schönes Plätzchen gefunden.



In jeder Unterrichtseinheit werden 45 Minuten im Buch gelesen, dann dürfen die Grundschüler aktiv werden, um das eben Gelesene besser verstehen zu können. Die P-Seminar-Teilnehmer haben zum Beispiel ein Memory gestaltet, um zu zeigen, wie die Kinder damals gelebt haben – im Vergleich zu heute. So ist auf einer Karte ein Steckenpferd und auf der anderen eine Playstation abgebildet.

Fremde Begriffe lernen

Mit dem Spiel können die Kinder auch ihren Wortschatz um fremde Begriffe erweitern. "Wir haben auch Burgen gebaut. Wobei es gar nicht einfach war, die Vorlagen so zu erstellen, dass die Schüler damit arbeiten können", sagt Angelina

Die richtige Einstellung für das Bildmotiv zu finden, ist gar nicht so leicht.



Auf Exkursionen im Germanischen Nationalmuseum oder auf der Burg lernen die Drittklässler noch mehr über das Leben im Mittelalter. "Mich hat schockiert, dass Mädchen mit 14 geheiratet haben und mit neun verlobt waren", sagt Sophia. "Mir hat es Spaß gemacht, mit Murmeln zu spielen", meint Elisabeth.

Höhepunkt des Projekts ist allerdings die Fotoschnitzeljagd durch Nürnberg: Die Gymnasiasten haben Sehenswürdigkeiten aus dem Buch rausgesucht und Oskar und Albrecht vor diesen fotografiert. Die Aufgabe der Grundschüler ist, diese Orte zu finden und sich wie die Figuren zu positionieren. Dazu ist auch ein professionell gestalteter Flyer entstanden, mit dem man die Schnitzeljagd einfach nachmachen kann.

Und was sagen die Gymnasiasten zum Rollentausch? "Die Grundschüler haben riesen Schritte gemacht. Sie konnten am Ende des Projekts viel flüssiger lesen", meint Felicia. "Ich bin bestätigt worden, Lehramt für Grundschule zu studieren", sagt Angelina, "auch wenn es ein aufwendiger Job ist."

Der Flyer soll interessierten Grundschulen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Kontakt: jsg-sekretariat [at] stadt-nuernberg.de – als Betreff "Flyer Mahler" angeben.

