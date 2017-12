Mit Cassy Englisch lernen

Die Herzogenauracherin wurde mit dem mittelfränkischen Realschulpreis ausgezeichnet - 12.11.2017 18:19 Uhr

HERZOGENAURACH - Cassandra Bayers Tag hat auch nicht mehr als 24 Stunden. Allerdings könnte man das fast denken, wenn man ihr zuhört, wenn sie von ihren Aktivitäten spricht.

Cassy bei ihrem Urlaub in den USA im Zion-Nationalpark. © Foto: Deborah Bayer



Die 16-Jährige engagiert sich viel an ihrer Schule, der Realschule Herzogenaurach. "Ich gebe zum Beispiel Nachhilfe. Voriges Jahr hatte ich drei Schüler, heuer noch keinen, aber das ist ganz normal. Die melden sich meist nach den Weihnachtsferien", erzählt die Zehntklässlerin.

Nachhilfe gibt sie in fast allen Fächern, vor allem in ihrer Muttersprache Englisch. Muttersprache? Ja, Cassandras Mutter kommt aus dem US-Bundesstaat Indiana und lebt hier seit 15 Jahren.

Cassy, wie Cassandra meist genannt wird, hat im vorigen Schuljahr zwei Schülern geholfen, die nur Englisch sprachen. "Ich habe ihnen zum Beispiel Mathe erklärt, durch meine Übersetzung haben es die beiden begriffen."

Um das Englischsprechen geht es auch bei der Englisch-Initiative, zu der Schüler ab der 7. Klasse freiwillig am Nachmittag gehen können. "Das bietet meine Mutter seit 15 Jahren an. Ich helfe ihr dabei." Mit den Siebtklässlern werden Spiele gespielt, die Sprache soll ihnen Spaß machen. Mit den Älteren stehen Unterhaltungen im Vordergrund.

Außerdem hat Cassy einen Selbstverteidigungskurs für Frauen an ihrer Schule ins Leben gerufen. "Ich wollte unbedingt so was machen und fragte einen bekannten Polizeibeamten, wo und wann er einen Kurs anbietet", erinnert sich die 16-Jährige. "Er meinte, wenn ich mehr als acht Teilnehmer zusammenbekomme, gibt’s einen eigenen Kurs."

Kurs für Selbstverteidigung

So fragte die Schülerin in der Schule – und das Interesse war riesig. "Wir hatten einen Termin im Februar und einen am Anfang der Herbstferien. Es wird sicherlich eine Fortsetzung geben, da auch Lehrerinnen interessiert sind."

Doch damit nicht genug: Die 16-Jährige half auch in der Admin-Crew mit, die gerufen wird, wenn PC oder Kamera nicht funktionieren. "Wir waren vor allem nach dem Unterricht im Einsatz, um Lampen im Beamer auszutauschen", sagt Cassy, die dieses Wahlfach in diesem Schuljahr nicht mehr belegt, "weil die 10. Klasse anstrengender ist".

Beim Stadtradeln aber macht sie immer noch mit. Das ist ein Projekt in Herzogenaurach, bei dem der CO2-Ausstoß reduziert werden soll – indem man mit dem Rad zu Arbeit oder eben zur Schule fährt.

"Ich fahre fast täglich die vier Kilometer zur Realschule – außer es regnet stark oder schneit." Vor zwei Jahren gewann die Schule diese Aktion, voriges Jahr wurde sie Zweite.

Bei all dem Engagement kommen aber auch Cassys schulische Leistungen nicht zu kurz. Im vergangenen Jahr lag ihr Notenschnitt bei 1,08 — dafür erhält sie nun den Realschulpreis.

Bleibt neben dem Engagement für die Schule und dem Lernen noch Zeit für Hobbys? "Klar", meint Cassy. Sie koche und backe sehr gerne, vor allem vegetarische und amerikanische Rezepte. "Dann höre ich gerne Musik, lese und schwimme bei der Wasserwacht." Und vor kurzem hat sie mit Joggen angefangen.

