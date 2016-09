Mit ein paar Klicks zum eigenen Musikvideo

NÜRNBERG - Ihr seid riesige Musikfans, könnt aber nicht singen? Dann haben wir das perfekte Soziale Netzwerk für euch: "musical.ly". Die kostenlose App erlebt nach eigener Angabe mit über 111 Millionen Nutzern weltweit einen regelrechten Hype bei den 13- bis 20-Jährigen. Wir stellen euch die App vor.

Nicht nur YouTube-Star Nona (links) ist Fan der App „musical.ly“, auch Lea (rechts im Bild) und ihre Freundin Lia machen gerne eigene Musikvideos. Foto: Screenshots: privat; Montage: Hava



Stars wie die Sänger Ariana Grande und Jason Derulo haben "musical.ly“ schon für sich entdeckt und nutzen die App als Werbeplattform. Aber auch „normale“ Leute sind von ihr begeistert – wie Lea aus Nürnberg. Doch dazu später mehr.

15 Sekunden dauert ein Video auf der momentan "am schnellsten wachsenden Video-Social-Media-Plattform“, wie sich "musical.ly“ bereits nennen darf. Die Muser, so heißen die regelmäßigen Nutzer der in China entwickelten App, bewegen in ihren "musical.lys“ die Lippen zu einem Song oder zeigen dazu selbst einstudierte Choreographien.

Die Clips werden dann entweder auf dem Smartphone oder Tablet gespeichert oder in Sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook gepostet. Innerhalb der App können die Nutzer sich gegenseitig mit Herzen liken und folgen.

Ihr könnt euer Profil aber auch auf "privat“ stellen, dann sieht niemand außer euch eure erstellten Musikvideos. Trotzdem ist es den anderen Musern möglich, euch Anfragen zu stellen, um euch zu folgen.

Egal, ob Songs aus den Charts oder die Audiospur einer beliebten Filmszene – in der Musikbibliothek der App findet ihr die nötige Hintergrundbemalung für eure Videos. Falls ihr etwas vermisst, könnt ihr auch eigene Songs und Aufnahmen verwenden. Neben der Hochladefunktion für Videos gibt es auch eine Chatmöglichkeit mit anderen Musern.

Auch in Nürnberg werden die Lippen bewegt

Muserin Lea (@leeaa03) aus Nürnberg nutzt die App schon seit etwa einem Jahr. Seitdem hat sie zwölf Videoclips erstellt. "Ich bin durch YouTuber und Freunde auf ,musical.ly‘ gekommen, und es hat mir sofort Spaß gemacht“, sagt sie begeistert. "Am coolsten finde ich die Zeitlupen-Funktion, weil ich gerne turne und tanze.“

Lea macht zum Beispiel mit ihrer Freundin Lia (@Lillilia04) Videos, in denen sie die Lippen zu dem bekannten Song "Freak of the Week“ bewegen und dabei mit den Händen performen. In anderen Clips turnt Lea. "Die Musik füge ich bei diesen Videos später hinzu, weil ich erst schauen muss, welche gut passt“, erzählt sie.

Dass die Muser auch groß herauskommen können, zeigt die Zusammenarbeit von "musical.ly“ mit den Filmproduktionsfirmen UFA und Feine Filme: Unter dem Hashtag #HanniUndNanni hatten die "musical.ly“-User in den vergangenen Wochen die Möglichkeit, ein Musical zu erstellen, in welchem sie ihr besonderes Talent präsentierten. In kürzester Zeit entstanden über 23.000 Videos.

Unter den besten acht Musicals wurde das der Stuttgarterin Chiara Bonfert (@chiarabonfert) als Gewinner gekürt. Sie überzeugte mit ihrer Interpretation des berühmten Badewannen-Sketches von Loriot und sicherte sich einen Auftritt im neuen "Hanni & Nanni“-Kinofilm.

Ihr wollt auch coole Videoclips erstellen? Dann ladet euch "musical.ly“ herunter! Verfügbar im App Store, auf Google Play und auf Amazon.

