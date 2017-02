Mit Fachhochschul-Abschluss zum Doktortitel

Dank des Promotionskollegs "Bildung als Landschaft" können 24 Absolventen ihren Traum verwirklichen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Bildung als Landschaft" lautete der Titel eines Promotionskollegs. Es war eine Kooperation der Universitäten Bamberg und Erlangen-Nürnberg sowie der Technischen Hochschule und der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Das Ziel: herausragenden Absolventen von Fachhochschulen und nicht forschungsorientierten Uni-Studiengängen eine Promotion zu ermöglichen.

Universitäten machen Forschung, Hochschulen für angewandte Wissenschaften (früher: Fachhochschulen, heute abgekürzt: HAW) lehren Praxis – in Stein gemeißelt ist diese strikte Diffenzierung schon lange nicht mehr. Und mindestens ebenso lange haben manche HAW-Absolventen den Wunsch, zu promovieren – was an einer HAW in der Regel nicht vorgesehen ist.

In ausgewählten Fällen ist dies jedoch über die Zusammenarbeit eines HAW-Professors mit einem Uni-Kollegen durchaus möglich. Diese Einzelfälle ein Stück weit zu institutionalisieren, war das Ziel des Promotionskollegs – und die Aufgabe seiner Koordinatorin Stephanie Welser, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bamberger Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik (Leitung: Prof. Annette Scheunpflug).

Die inhaltliche Aufgabe des Kollegs mit dem Titel "Bildung als Landschaft": das Zusammenspiel außerschulischer und schulischer Bildungsinstitutionen und deren Einfluss auf das schulische Lernen zu erforschen – und zwar aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen.

Ins Kolleg aufgenommen wurden HAW-Absolventen sowie Uni-Absolventen der Grundschulpädagogik oder des Lehramtes für Haupt- und Realschulen, die während ihres Studiums nur wenig mit Forschung in Berührung kommen. Gemeinsam war den meisten Teilnehmern, dass sie schon Berufserfahrung sammeln konnten. Ihre Praxisnähe sollte in die Forschung einfließen.

Allerdings hatte es ein Promotionskolleg in den Sozialwisenschaften vorher noch nicht gegeben. Dies forderte vor allem von Stephanie Welser einiges ab. "Es mussten die notwendigen Verwaltungsstrukturen überhaupt erstmal geschaffen werden", berichtet sie. "Ob es um Zulassungsfragen oder Software für die Forschung ging, ohne die Koordinationsstelle hätte das Kolleg nicht so funktioniert."

Letztlich habe man hier Pionierarbeit geleistet, sagt Stephanie Welser. Sie möchte die Erfahrungen weitergeben und in den hochschulpolitischen Diskurs um ein eigenes Promotionsrecht von Fachhochschulen einbringen. Denn das sei nicht unbedingt notwendig, meint Stephanie Welser, "wenn die unterschiedlichen Hochschulen so gut miteinander kooperieren wie in diesem Fall". Auch jetzt – nach vier Jahren – sind noch nicht alle Kandidaten ganz fertig mit ihrer Doktorarbeit.

Dennoch ist Stephanie Welser überzeugt, "dass das Kolleg aus wissenschaftlicher Sicht ein voller Erfolg war". Das zeige die große Zahl an Aufsätzen in Zeitschriften, Vorträgen und Präsentationen, die man alle auf der Homepage nachlesen kann.

Eine von ihnen: Judith Pitter

Für eine der Teilnehmerinnen, Judith Pitter, ist es noch nicht ganz vorbei. Aber viel hat sie schon erreicht auf ihrem Weg zur Promotion. Es folgen noch einige Hürden, dann darf sie sich mit dem Titel "Doktor" schmücken.

Endlich. "Dass ich überhaupt so weit gekommen bin, habe ich dem Promotionskolleg ,Bildung als Landschaft‘ zu verdanken", sagt die Doktorandin – "zumal ich die Erste in meiner ganzen Familie bin, die studiert hat."

Nach dem Studium der Religionspädagogik an der Evangelischen Hochschule Nürnberg hatte sie mehrere Jahre in der evangelischen Kirche in Bayern gearbeitet. Für ihre Dissertation untersuchte sie Lernprozesse bei Jugendlichen, die sich freiwillig in der Kirche engagieren.

Die Forschung ist einer der großen Unterschiede von Hochschule und Uni", erzählt Judith Pitter. "Die Literatur ist natürlich sehr ähnlich, die Fachtermini sind dieselben. Aber im Studium haben wir nur in Ausnahmefällen aktive Forschung betrieben und uns nicht so intensiv mit dem methodischen Hintergrund beschäftigt. Das war anfangs schon eine große Herausforderung."

Konkret untersuchte Judith Pitter in ihrer Doktorarbeit, wie sich Konfirmandenunterricht auf diejenigen Jugendlichen auswirkt, die ihn für andere Jugendliche abhalten. Dabei interessierte die Nachwuchsforscherin vor allem, ob diese Tätigkeiten die Erwartungen der Jugendlichen verändern, aufgrund eigener Kompetenz in schwierigen Situationen selbstständig handeln zu können.

Zunächst war das Kolleg auf drei Jahre angelegt. Letztlich wurde es um ein viertes Jahr verlängert. Ein Grund dafür: Die Teilnehmer ohne Uni-Abschluss hatten zuerst eine Eignungsprüfung abzulegen, um an der Uni Erlangen-Nürnberg zur Promotion zugelassen zu werden.

Wie viele andere Mit-Doktoranden war Judith Pitter in der Kollegphase anfangs noch voll berufstätig. Erst für das letzte Jahr bekam sie ein Stipendium von der Hans-Böckler-Stiftung.

Die vierjährige Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern des Kollegs hat Judith Pitter als besonders bereichernd empfunden. "Es gab Workshops, in denen wir Kollegiaten alle vor Ort waren und über den Verlauf unserer Arbeit berichtet haben. Und es fanden sogenannte Forschungswerkstätten statt, bei denen sich nur ein Teil der Kollegiaten getroffen hat, um für sie relevante Themen zu diskutieren.

"Dank der hervorragenden Organisation", ergänzt die Doktorandin, "hatten wir zusätzlich noch die Möglichkeit, Teilergebnisse auf einer digitalen Plattform zu diskutieren." Und nicht zuletzt konnte die Doktorandin Tandemgespräche mit ihren beiden Betreuern aus der Uni und der Evangelischen Hochschule führen.

Judith Pitter wünscht sich mehr solcher Promotionskollegs. "Das ist ein toller Ansporn, vor allem für Leute, die normalerweise nicht promovieren würden."

Ihr selbst hat die Doktorarbeit "Lust gemacht auf mehr". Doch wie es genau weitergehen soll, weiß sie noch nicht: "Am besten wäre halb-halb. Kirchengemeinde und Hochschule."

www.bildungslandschafterforschen.de

BORIS MIJAT