Mode heißt: Trau dich mal was!

Acht Mädchen haben Klamotten aus Stoff, Folie und Draht selbst hergestellt - vor 52 Minuten

Wie nennt man jemanden, der immer der neusten Mode hinterherhechelt und echt jeden Trend mitmacht? Im Englischen gibt es dafür den Begriff "Fashion Victim" - auf Deutsch: Modeopfer. Genauso hieß auch ein Ferien-Kurs in Obermichelbach (nahe Fürth), bei dem Mädchen eigene, verrückte Klamotten hergestellt haben - eben keine "Fashion Victims."

An nur einem Tag haben die Mädels ungewöhnliche Kleidungsstücke selbst gestaltet: Yarens grünes Oberteil (Bild oben) wird von Pfeifenreinigern zusammengehalten.



Yaren zupft an ihrem Oberteil, damit es richtig auf der Schulter sitzt. Neongrüner Lidschatten ziert ihre Augen, über der kurzen Jeans trägt sie einen grasgrünen Umhang. Vorn ist er kurz wie ein Shirt, hinten reicht er fast bis zum Boden. Gerafft und zusammengehalten wird er von bunten Pfeifenreinigern.

"Ich finde, du brauchst noch etwas Wildes auf dem Kopf“, wirft da Pauline Ullrich ein. Sie ist Modegrafikerin und leitet den zweitägigen Kurs, der Teil von "mischen!“, den Kinder- und Jugendkulturtagen des Bezirks Mittelfranken, ist. „Wie wäre es mit einem Hut aus Alufolie? Oder wollen wir dir aus dem restlichen grünen Stoff einen Turban wickeln?“ Gesagt, getan: Haare hochgesteckt, Turban gewickelt. Jetzt ist Yaren fertig gestylt – und zufrieden mit dem Ergebnis.

Zugegeben, in die Schule würde die Zehnjährige so nicht gehen. Aber das ist auch nicht das Ziel von Pauline Ullrich. "Mode heißt, sich mal was trauen“, sagt sie. "Ich will weg von der Idee, dass alles nett, hübsch und sexy sein muss. Die Mädels sollen mehr künstlerisch denken, ein Wagnis oder Abenteuer eingehen.“

Hose und Schuhe aus Alufolie, Gürtel aus Pfeifenreinigern und ein Oberteil aus Geschenkband: An Barbies gestalteten die Mädels ihre ersten Klamotten-Entwürfe. Je ungewöhnlicher, desto besser, riet Kursleiterin Pauline Ullrich. © Fotos: Peißker



Am ersten Tag des Kurses standen einige Übungen auf dem Programm. Aus Modezeitschriften suchten die Mädchen Farben, Muster und Kleidungsstücke heraus, die ihnen gefielen. Auf Papier zeichneten sie Entwürfe. Und an Barbies fertigten sie erste Modelle. Immer wieder riet Pauline Ullrich: Macht was Mutiges! Verwendet ungewöhnliche Materialien!

Umgesetzt wurde das alles dann am zweiten Tag, als jede Teilnehmerin ein eigenes Kleidungsstück herstellte. Da kam wirklich alles zum Einsatz: Stofffetzen, Mülltüten, Rettungsfolie, Draht, Papier, Seile, Aufkleber.

Aus Krawatte wird Kopftuch

Für Leonies Kopftuch mussten ein Kartoffelsack und eine Krawatte dran glauben.



Für Leonies Kopftuch mussten ein Kartoffelsack und eine Krawatte dran glauben.



Leonies neues Kopftuch zum Beispiel — es soll der Anfang eines ganzen Overalls sein — ist über und über mit bunten Streifen verziert. Die Elfjährige hat diese aus einem Kartoffelsack und Stoffresten geschnitten und mit Heißkleber befestigt. "Die roten Streifen waren früher eine Krawatte von Larissas Papa“, erzählt Leonie.

Anna (12) hat von ihrer Oma schwarze Spitze mitbekommen. Damit hat sie ein Stück lilafarbenen Stoff aufgepeppt, der jetzt als Oberteil dient. Hinten wird es von einem Einsatz aus Verpackungsfolie zusammengehalten.

Auch Nikis neues Shirt kommt erst mit goldschimmernder Rettungsfolie richtig groß raus: In einen alten Kissenbezug hat sie sich oben einen Halsausschnitt und unten jede Menge Fransen geschnitten. Die Goldfolie rund um den Ausschnitt peppt das Teil auf; außerdem bindet sie sich Goldfolie ins Haar und ums Handgelenk. "Ich denke, das trage ich morgen auch in der Stadt“, sagt die Elfjährige selbstbewusst. Ganz nach dem Motto: Sei du selbst und zieh an, was dir gefällt!

Annika Peissker