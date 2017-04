Mond-Elfe trifft Kampfkünstler

In Nürnberg lernen Kinder in einem Kurs, wie sie ihren eigenen Comic zeichnen - 30.03.2017 08:00 Uhr

NÜRNBERG - Was haben Spiderman, Asterix und Snoopy gemeinsam? Alle drei wurden als Comicfiguren geboren und erlebten ihre Abenteuer am Anfang in kleinen, bunten Bildchen. Hast du schon mal versucht, selbst einen Comic zu zeichnen? Das ist viel zu schwer, denkst du? Überhaupt nicht! In der cjd-Kinderakademie in Nürnberg gibt es einen Comic-Zeichenkurs extra für Kinder. Wir haben ihn besucht.

Im Mittelpunkt eines Comics steht meist eine außergewöhnliche Figur. Giuseppe (links) und Lima zeichnen gerade ihre erdachten Charaktere. © Eduard Weigert



Helden und Schurken und Tiere mit Superkräften: Ein Comic dreht sich meist um eine oder mehrere außergewöhnliche Figuren. Und die muss man sich erstmal ausdenken.

Für die Kinder war das eine der wichtigsten Aufgaben in dem Kurs: Erfindet eine ganz eigene Figur! Dabei muss man sich nicht nur überlegen, wie der Charakter aussehen soll, sondern auch welche positiven und negativen Eigenschaften er hat. Die Figur kann alle erdenklichen Superkräfte haben - doch jeder Superheld hat eine Schwäche!

Zudem sollten die Kinder eine Vorgeschichte für ihre Fantasiefigur erfinden. Dabei helfen Fragen wie: Woher kommt mein Charakter? Was ist mit seiner Familie? Ist er ein Held und kämpft für das Gute, oder ist er ein böser Schurke? Das Wichtigste dabei ist, der Fantasie freien Lauf zu lassen und sich keine Grenzen zu setzen. Im Comic ist alles möglich.

Nur wenig Sprache

Was macht einen Comic sonst noch aus? "Es ist eine Geschichte aus einzelnen, aufeinanderfolgenden Bildern. Die Bilder erzählen den wesentlichen Verlauf der Geschichte. Die Schrift, zum Beispiel in den Sprech- und Denkblasen, unterstützt nur das, was man sieht", erklärt die Grafikdesignerin Karin Piecha. Sie unterstützt die Kursleiterin Vanessa Schuhmann. Und die wiederum kennt sich mit Fantasiefiguren echt gut aus. Denn Vanessa Schuhmann ist von Beruf Game Designerin und hat schon einige Charaktere für Videospiele entwickelt.

Versammlung am Lagerfeuer: Hier treffen sich alle Figuren, die sich die Kinder im Kurs ausgedacht haben. © Porcu



Ein paar der Figuren, die die Kinder im Kurs erschaffen haben, siehst du hier. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Welten und haben ihre eigenen Geschichten. Damit aus den einzelnen Charakteren ein gemeinsames Abenteuer wird, hat Vanessa Schuhmann eine Rahmengeschichte erfunden: Alle treffen sich auf dem Planeten Rhatos. Hier lebt die Mond-Elfe Chandari, die die Neuankömmlinge an einem Lagerfeuer empfängt. Für genau diese Szene hat Kursleiterin Vanessa Schuhmann ein Hintergrundbild gezeichnet. Die Figuren der Kinder werden dort eingesetzt.

Und wie geht es dann weiter? Das hat Karin Piecha sich ausgedacht: Der Planet Herbal wird von Eindringlingen zerstört. Flora, die auf dem Planeten wohnt, bittet die anderen Figuren um Hilfe - denn nur gemeinsam haben sie eine Chance, Floras Welt zu retten.

"Gute Geschichten folgen immer dem Urprinzip des Lebens: Verschiedene Personen treffen aufeinander und müssen zusammen eine Aufgabe bestehen", sagt Karin Piecha. "Das kennt man zum Beispiel aus Harry Potter."

Im Kurs ist das ganz ähnlich: Alle Kinder haben einen eigenen Charakter und sind verschieden. Trotzdem stellen sie zusammen einen Comic auf die Beine. In dem rettet Flora ihren Planeten am Ende übrigens mit einem Trick: Sie versprüht einen Duft, der für Ruhe und Harmonie sorgt. Geschafft!

Victoria Porcu