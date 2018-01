Musiker zum Mieten

Die Crashing Crew gibt alles für ihr Debütalbum - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Bands, die irgendwann mal bei unserem Nachwuchs-Bandwettbewerb, der NN-Rockbühne, gespielt haben, behalten wir im Auge. Zum Beispiel die Crashing Crew: Die Metal-Kapelle aus Erlangen war 2014 dabei – und ist drangeblieben. Morgen stellen die Musiker ihr Debütalbum vor.

Die fünf gut befreundeten Musiker der Crashing Crew aus Erlangen möchte mit ihrem neuen Album auch außerhalb der Region durchstarten. © Foto: Jessica Becker



Die fünf gut befreundeten Musiker der Crashing Crew aus Erlangen möchte mit ihrem neuen Album auch außerhalb der Region durchstarten. Foto: Foto: Jessica Becker



Dass Musiker eine neue Platte mittels Crowdfunding finanzieren, ist nichts Ungewöhnliches. Bei der Erlanger Metalband Crashing Crew hingegen ist das Album, um das es geht, schon längst im Kasten. Jetzt geht es darum, "Welcome Home" auf den Markt zu bringen.

Dafür haben sich die Musiker einiges vorgenommen: Sie wollen ihre Scheibe weltweit veröffentlichen – ohne Plattenfirma, ohne Vertrieb, alles komplett in Eigenregie. So haben sie Plattenläden in 30 Ländern auf allen Kontinenten angeschrieben und nette wie hilfsbereite Antworten aus Portugal, Brasilien, Japan, Australien, Singapur, den USA und sogar Südafrika erhalten: Alle wollen das Album der Erlanger gerne in ihre Läden stellen und bewerben.

Um diese ambitionierte Do-it-Yourself-Vertriebsidee tatsächlich umzusetzen, hat die Crashing Crew bei StartNext eine Crowdfunding-Kampagne gestartet; und diese vor Weihnachten erfolgreich abgeschlossen: 3000 Euro waren als Ziel angesetzt, 4209 Euro waren am Ende im Pott. "Das Geld fließt komplett in Herstellung, Markting und Promotion", erklärt Gitarrist Alexander Boldin. "Die Studiokosten sind da gar nicht mit drin."

Die musikalische Ausrichtung der Truppe ist gleich geblieben. Ihr Sound erinnert nicht nur dank des fetten Gitarrensounds an Rockhelden wie Papa Roach, Avenged Sevenfold, In Flames und Disturbed. "Der gesamte Werdegang unserer Band spiegelt sich auf dem Album", erzählt Alex.

Sehr gute Freunde

"Da ist mit ,Scream Out The Pain‘ der allererste Song drauf, den wir je geschrieben haben." In den neueren Liedern ist auch mal eine Trompete zu hören – "das muss man ausnutzen, wenn der Schlagzeuger auch Trompeter ist".

Wie würde Alex die Crashing Crew jemandem beschreiben, der noch nie von der Band gehört hat? "Ich würde sofort erwähnen, dass wir schon sehr lange sehr gute Freunde sind. Und dass wir – so verschieden wir auch sein mögen – eine verrückte Live-Truppe und auf der Bühne eine Einheit sind."

Das mit den fünf Freunden ist in diesem Fall tatsächlich keine Phrase: Alexander Boldin (Leadgitarre), Maximilian Anderl (Rhythmusgitarre), Mathias Becker (Bass) und Benedikt Grau (Schlagzeug) sind gemeinsam auf das Emil-von-Behring-Gymnasium in Spardorf gegangen, in dieselbe Jahrgangsstufe. 2009 begeisterte sie das jährliche Schulkonzert derart, dass sie beschlossen, selbst eine Band zu gründen.

Sänger Markus Ulbrich kannten sie noch aus dem Kindergarten – ab ging die Crashing Crew, die seither keinen einzigen Besetzungswechsel erlebt hat, vielleicht auch, weil alle Musiker nach dem Abitur zum Studieren in Erlangen geblieben sind.

Wie es mit der Band weitergeht, darüber machen sich Alex, Max, Matze, Maggi und Benie keine Gedanken. Nach der großen Party gilt es, Päckchen zu packen und die CDs in Eigenregie in die Welt hinauszuschicken. Auch möchten die Musiker versuchen, raus aus der Region zu kommen und vielleicht mal im benachbarten Ausland ein Konzert zu spielen.

Außerdem gilt es noch, diverse Altlasten aus der Crowdfunding-Geschichte abzuarbeiten. Um ihre erste Platte zu finanzieren, war sich die Crashing Crew nicht zu schade, auch sich selbst anzudienen. Unter dem Stichwort "Rent The Crew (#KistenschleppenFürJedenDeppen)" konnten Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne die Musiker stundenweise zum Mindestlohn mieten.

CD-Releaseparty mit Rotem Teppich, Bierempfang und Konzert am Samstag, 13. Januar, ab 19 Uhr im Logenhaus, Universitätsstraße 25, in Erlangen. www.crashingcrew.com

STEFAN GNAD