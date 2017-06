Neue Songs für das Festival

NN-Rockbühne-Sieger Willow Child tritt heute bei Rock im Park auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/ERLANGEN - Mit dem 1. Platz bei der NN-Rockbühne 2016 haben sich Willow Child (ehemals Trip Down Memory Lane) aus Erlangen einen Auftritt bei Rock im Park gesichert. Während unseres Gesprächs war Javier Zulauf noch entspannt. Das wird sich bis heute sicherlich geändert haben. Wie die Musiker die Alterna-Stage rocken, könnt ihr am heutigen Samstag um 15.25 Uhr herausfinden.

Willow Child sind am heutigen Samstag mit ihrem Sound der 1960er und 70er Jahre bei Rock im Park zu sehen. Die Musiker freuen sich auf ihren Auftritt und auf Treffen mit Vorbildern wie Prophets of Rage. © Foto: Bastian Barth/PR



"Spielen, spielen, spielen", antwortet Javier Zulauf auf die Frage, wie sich Willow Child auf den Auftritt vorbereitet. "Wir haben einige neue Songs und sind gerade in einer intensiven Probephase."

Somit kann am heutigen Samstag eigentlich nichts mehr schiefgehen. "Wir werden auf jeden Fall versuchen, den Moment auszukosten", sagt Javier. "Die Vorfreude soll überwiegen." Doch ein wenig Aufregung gehöre natürlich dazu.

Seitdem die Erlanger Band die NN-Rockbühne im Herbst 2016 gewonnen hat, hat sich einiges getan. Damals nannten sich die vier Musiker noch Trip Down Memory Lane. Der Name habe nicht so recht gepasst, sagt Javier. Vor zwei Jahren traten Eva Kohl (Gesang,Gitarre), Jonas Hartmann (Orgel, Gitarre), David Kohl (Schlagzeug) und Javier Zulauf (Bass) noch als Coverband auf.

Jetzt schreiben sie eigene Lieder – und mit den neuen Songs musste ein passender Bandname her. Das Feedback auf die Umbenennung sei durchweg positiv, meint Javier. "Die meisten Fans kennen uns mittlerweile nur unter unserem neuen Namen."

Denn mit dem Sieg bei der NN-Rockbühne gewannen die Erlanger, die sich dem Rock-Sound der 1960er und 70er Jahre verschrieben haben, auch neue Fans. Sie gaben unter anderem Interviews bei Radio Gong und brachten Anfang des Jahres ihre CD heraus. Mit den neuen Liedern im Gepäck reisen sie momentan von Auftritt zu Auftritt.

Ihre Vorbilder sind Deep Purple oder Jimmy Hendrix – obwohl die Bandmitglieder selbst erst zwischen 21 und 26 Jahre alt sind. Oft müssen sie sich die Frage anhören, warum sie den "alten" Sound spielen. "Der Vater von Eva und David macht seit den 1960er Jahren diese Musik und ist unter anderem Gründungsmitglied der Erlanger Rockinitiative", erklärt Javier. "Da scheint es für uns nur logisch, in der Geschichte zurückzugehen und Rockmusik von Grund auf zu lernen."

Einige ihrer – lebenden – Vorbilder werden sie am Wochenende treffen, zum Beispiel Prophets of Rage. "Deren Songs waren die ersten, die ich gespielt habe", sagt Javier. "Wahnsinn, dass ich die vielleicht am Samstag nach unserem Auftritt treffen werde."

MELANIE KUNZ