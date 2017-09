Torrential Rain aus Nürnberg ziehen in das Finale der NN-Rockbühne ein. Im Quibble traten sie zu dritt in der 3. Vorrunde an und überzeugten die Jury. Die Musiker Christopher Danner (Gesang, Gitarre), Dominik Grauvogl (Bass) und Dario Trennert (Schlagzeug) haben sich musikalisch weiterentwickelt: Mit progressiven Klängen, melodiösen Parts und einer soliden Show hatten sie am Ende auch das Publikum auf ihrer Seite. © Christian Deckelmann