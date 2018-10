NN-Rockbühne: Vier Bands kämpften um Finaleinzug

Newcomer aus der Region präsentierten sich im Jugendhaus Quibble - 29.09.2018 14:48 Uhr

NÜRNBERG - Am Wochenende fand die dritte und letzte Vorrunde der NN-Rockbühne 2018 statt. Im gut besuchten Nürnberger Jugendzentrum Quibble spielten sich Berry Season aus Oberasbach souverän auf den ersten Platz. Damit steht das Aufgebot fürs große Finale im November, bei dem der Rockbühne-Sieger 2018 bestimmt wird.

Bilderstrecke zum Thema Letzte Vorrunde der NN-Rockbühne: Bands kämpfen um Finaleinzug Bei der letzten Vorrunde der NN-Rockbühne kämpften insgesamt vier Bands am Freitagabend im Jugendzentrum Quibble um den Einzug ins große Finale. Die Newcomer Berry Season, Pez, Blaucrowd Surfer und Joker’s Diary gaben auf der Bühne Vollgas, um die begehrten Auftritte bei Rock im Park und dem Taubertal-Festival einen Schritt näher zu kommen.



Die Wurzeln von Berry Season liegen in der Big Band des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Oberasbach. Hier trafen Gitarrist Andreas Werner und Bassist Niklas Dehler vor fünf Jahren aufeinander und beschlossen, gemeinsam Musik zu machen – und zwar mit eigenen Liedern. Schlagzeuger Leon Dehler und Trompeter Felix Eckstein komplettieren das Quartett, das leisen, sehr präzisen PopRock mit leichter Funk-Kante spielt und handwerklich gerne auch mal unprätentiös zaubert. Die Jury fand’s spitze und hievte die vier jungen Musiker auf den 1. Platz des Abends.

Auf dem zweiten Platz landeten Pez aus Ansbach, mit denen es ebenfalls ein Wiedersehen im Rockbühne-Finale geben wird. Hinter Pez steckt der junge Sänger und Songwriter Peter Geyer, der lange allein mit seiner Akustik-Gitarre auf der Bühne stand. Erst seit März dieses Jahres tritt er mit Band an, die seinen Folk-Country-Crossover vollends tanzbar macht. Auch mit Pez wird es ein Wiedersehen beim Finale im Hirsch geben.

Für Spiel, Spaß und Spannung sorgten in dieser langen Nacht im Quibble außerdem die Blaucrowd Surfer aus Bieberehren im Taubertal, die sieben Mann hoch flotten deutschsprachige PopRock mit schönem Gebläse auffuhren, und die betont-vielseitigen Nürnberger Alternative Rock Joker’s Diary, die sich im Quibble in neuer Bandbesetzung vorstellten.

Damit steht das Aufgebot für das große Finale der NN-Rockbühne 2018, das am 24. November im Nürnberger Musikclub Hirsch, Vogelweiherstraße 66, stattfindet. Zu den Siegern der drei Vorrunden – den Emo-/Alternative Rockern Looking For Alaska aus Velburg, dem NeuPop-Fünfer Delamotte aus Neumarkt/Oberpfalz und Berry Season – gesellt sich als vierte Band Pez. Die Band um den Ansbacher Sänger und Songwriter Peter Geyer ist die höchstbepunktete zweitplatzierte Band aus den drei Vorrunden.

Auf den Sieger der NN-Rockbühne wartet ein Gig bei Rock im Park. Der Zweitplatzierte darf beim Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber an- und auftreten.

gnad