Preise für "Faktencheck" und "Fotostory"

Schülerzeitungen der mittelfränkischen Realschulen wurden für ihre Leistungen geehrt - 22.10.2017 17:29 Uhr

NÜRNBERG - Die Gewinner des Schülerzeitungswettbewerbs der mittelfränkischen Realschulen stehen fest. Wie im vorigen Jahr schon hat die Jury keine Plätze vergeben, sondern Preise nach Kategorien verliehen. Neu in diesem Jahr war, dass eine Schülerzeitung nicht mehr in gedruckter Form, sondern als Weblog mitgemacht hat.

Die jungen Journalisten der "Made for you" aus Ansbach freuen sich über den Preis für die beste Umsetzung des Leitthemas. © Enderlein



Themen überlegen, eifrig recherchieren, Leute interviewen, Texte schreiben, Fotos machen und alles schön anordnen. Die Schülerzeitungsredakteure hatten wieder viel Arbeit, um ihr Heft zu füllen und ihre Mitschüler zu informieren und zu unterhalten.

So viel Engagement soll auch belohnt werden – beim Schülerzeitungswettbewerb der mittelfränkischen Realschulen, der seit über elf Jahren finanziell von der N-Ergie unterstützt wird.

Zum ersten Mal hat diesmal ein Blog mitgemacht. Denn die Redaktion des "Hannes", der bis vor einem Jahr noch gedruckt wurde, beschloss, Texte und Fotos nur noch online auf www.jsr-hersbruck.de/blog/ zu veröffentlichen. Warum das so ist, erklären die Journalisten auch in ihrem Blog.

Jasemin Akari wurde als „Literarisches Talent“ ausgezeichnet, sie schreibt für den Blog der Johannes-Scharrer-Realschule Hersbruck. © Michael Enderlein



Aber nun kommen wir zu den Gewinnerzeitungen, die im Uhrenhaus der N-Ergie in Nürnberg gefeierr wurden. Auch in diesem Jahr hat die Jury die eingereichten Zeitungen wieder nach Kategorien bewertet: Einen Preis für den "Besten Sachtext" erhielt der "egon" der Realschule Hilpoltstein; für die "Beste Umsetzung des Leitthemas" (in diesem Fall: Werte) wurde die Redaktion der "Made for you" der Johann-Steingruber-Realschule Ansbach geehrt.

Den "Intensivsten Faktencheck" machten die jungen Journalisten des "Hermes" der Oskar-Sembach-Realschule Lauf; für "Literarisches Talent" erhielt der Blog "Hannes" der Johannes-Scharrer-Realschule Hersbruck einen Preis.

Der "Beste Essay" ist in der "realNEWS" der Realschule am Europakanal Erlangen zu finden; die "Schönste Fotostory" bot die Realschule Herzogenaurach ihren Lesern in "Print" an, und als "Kreativste Schülerzeitung" wurde der "Durchbruch" der Peter-Henlein-Realschule Nürnberg ausgezeichnet.

STEFANIE GOEBEL