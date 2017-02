Schwabach: Realschüler verleihen Kostüme

Schülerfirma stellt jede Menge Outfits für Fasching bereit - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Die Faschingssaison läuft gerade zu Hochtouren auf, bis Aschermittwoch gibt es noch jede Menge Gelegenheiten, sich ins Getümmel zu stürzen. Habt ihr schon ein passendes Kostüm dafür? Falls nicht, kommt hier ein heißer Tipp: An der Realschule Schwabach gibt es eine Schülerfirma, die (Faschings-)Kostüme verleiht. Die Auswahl ist groß, der Preis klein.

Bei einer Modenschau 2015 hat die Schülerfirma einen Teil ihrer mehr als 200 Kostüme gezeigt. © oh



Bei einer Modenschau 2015 hat die Schülerfirma einen Teil ihrer mehr als 200 Kostüme gezeigt. Foto: oh



Elefant, Affe oder Panther? Fee, Braut oder Vampir? Römischer Senator, Richter oder Kapitän? Oder vielleicht sogar ein Nacktkostüm? Die Schülerfirma "Kostümverleih" hat sie alle. Fein säuberlich aufgereiht hängen sie in Glasschränken in einem Raum an der Realschule Schwabach.

"Die meisten Kunden, die hier reinkommen, machen erstmal große Augen", erzählt Krystina Peine. Die 17-Jährige hat die Schülerfirma mit aufgebaut und sie bis zu ihrem Schulabschluss im vergangenen Jahr geleitet. Wie viele Kostüme zur Auswahl stehen? Krystina und Betreuerin Brigitte Koller schütteln den Kopf. Genau wissen sie es nicht, mehr als 200 sind es locker.

Sonderaufgabe für Brigitte Koller

Und alle handgenäht von Brigitte Koller. Sie war Lehrerin für textiles Gestalten und Hauswirtschaft, schneidert für ihr Leben gern und hatte vor ihrer Pensionierung eine Sonderaufgabe: Für die Musicals, die jedes Jahr an der Realschule produziert werden, fertigte sie die Kostüme.

Egal ob "Dschungelbuch", "Tanz der Vampire" oder "Greace" — "mehr als 30 Jahre habe ich Kostüme genäht und Accessoires gesammelt", erzählt Brigitte Koller. "Irgendwann dachte ich mir: Man könnte die anderen zur Verfügung stellen und dafür eine Schülerfirma gründen." Gesagt, getan. Seit Herbst 2013 kann sich jeder — egal ob Schüler oder Außenstehender – eine Verkleidung ausleihen.

Zwei Typen von Kunden

Die Schülerfirma organisiert den Verleih, berät Kunden, reinigt und sortiert die Kostüme. "Am meisten Spaß macht mir der Kontakt mit den Leuten", erzählt Krystina. Zwei Typen gebe es unter den Kunden: "Die einen wissen genau, was sie wollen – und tun sich dann schwer, wenn wir nicht genau das im Fundus haben. Die anderen haben gar keine Vorstellung von ihrem Kostüm. Da ist man immer eine ganze Weile beschäftigt, bis man für die das richtige findet." Aber am Ende, sagt Krystina, gehen doch fast alle fröhlich mit dem passenden Kostüm weg.

Auch im Fundus: Kostüme aus Schneewittchen. © oh



Auch im Fundus: Kostüme aus Schneewittchen. Foto: oh



Zwischen fünf und 15 Euro kostet eine Ausleihe. Die meisten Outfits sind für ältere Schüler und Erwachsene zugeschnitten. Aber wenn nötig, wird auch mal schnell ein Kostüm geändert. "Außerdem schneidern wir auch nach Auftrag", sagt Brigitte Koller. So hat sich ein P-Seminar des Schwabacher Adam-Kraft-Gymnasiums bei der Schülerfirma schon ein Obelix-Outfit sowie Senatoren- und Römerkostüme bestellt.

Neuer Flyer

Damit auch weiterhin Aufträge reinkommen, gilt es, ordentlich Werbung zu machen. Deshalb hat das Team, das seit diesem Schuljahr aus Sechstklässlern besteht, neue Flyer gestaltet. Außerdem wird aktuell eine Modenschau vorbereitet, die im Mai im Markgrafensaal stattfinden soll.

Krystina weiß aus Erfahrung, wie viel Arbeit das bedeutet: Themen und Kostüme aussuchen, Models engagieren, Ablauf festlegen. Aber es lohnt sich: "Unser Kostümverleih ist günstig, und die Sachen sind von hoher Qualität", sagt Faschingsfan Krystina. "Seit ich bei der Schülerfirma mitmache, habe ich daheim gar keine eigenen Kostüme mehr."

Die Schülerfirma ist zu erreichen per E-Mail an kostuemverleih@rs-schwabach.de oder unter Telefon (0 91 22) 6 31 26.

ANNIKA PEISSKER