Sie suchte - aber niemand war da

Drei Gedichte von jungen Syrern, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind - vor 1 Stunde

Neu in der Stadt, keine Freunde, eine fremde Sprache, null Orientierung: Jugendliche, die ihre Heimat verlassen und nach Deutschland kommen, befinden sich erstmal in einem Strudel aus neuen Eindrücken und Herausforderungen. Um diese zu verarbeiten, schreiben manche Gedichte. Hier lest ihr drei Beispiele.

Das Salz des Leben

Obai ist 17 Jahre alt und hat ein Gedicht über die Hoffnung geschrieben. © privat



Ein Gedicht von Obai, 17 Jahre aus Manbij (bei Aleppo) in Syrien, der jetzt in Illesheim lebt.

Schon immer haben wir gehört, dass die Jugend die Hoffnung für das Leben ist.

Es ist schwer für mich, das zu glauben.

Die Hoffnung ist nicht nur für die Jugend.

Ich denke, dass die Hoffnung das Salz des Lebens ist.

Das ist nicht bloß ein Spruch, sondern mein Glauben.

Vom ersten Moment an, wenn der Mensch realisiert, Mensch zu sein, fängt sein Leben an, Geschmack zu haben.

Er träumt davon, dass er ein großer Fußballspieler ist, ein berühmter Star oder ein Astronaut, jemand Wichtiges im Leben.

Dieser Geschmack heißt Hoffnung, das Salz des Lebens.

Dieses Salz kocht in seinem Leben und bleibt in ihm bis zum Ende.

Der Mensch, der sein Salz verliert, wird in einer Welt ohne Geschmack leben.

Niemand antwortet ihr

Kenda stammt aus dem Süden Syriens und lebt seit eineinhalb Jahren in Nürnberg. © privat



Ein Gedicht von Kenda, 16 Jahre, aus Dar'a im Süden Syriens, die jetzt in Nürnberg wohnt.

Sie rannte und rannte!

Sie stieg in den Zug ein in Richtung Flughafen.

Sie eilte mit ihrer Tasche zum Flugzeug.

Sie hatte einen Platz am Fenster.

Sie meditierte über die Natur, während das Flugzeug den Boden verließ.

Möglicherweise war es das letzte Mal, dass sie diese faszinierende Schönheit

sieht.

Sie schaute hinaus und bewunderte die Natur.

Die weißen Wolken erschienen ihr wie weidende Schafe.

Ihr Herz wurde erfasst von dieser Freiheit.

Und es träumte von einem Bleiben zwischen und über den Wolken.

Als sie hinaus sah, wünscht sie,

sie könne in diesen Wolken schwimmen

und mit ihnen Wolken spielen.

Aber ein anderer Geist

störte ihren Traum von Freiheit.

Er verschwand mit dem Sonnenaufgang.

Diese Landschaft unter ihr erschien wie ein riesiger Teller,

wie ein großes Smiley.

Die Wolken verwehten zu bleiben -

vielleicht aus Angst vor diesem großen Teller.

Sie konnte sich dieses Schauspiel der Natur nicht weiter ansehen,

weil das Flugzeug landete.

In der Ankunftshalle war niemand, der auf sie wartete.

Suchend sah sie um sich, doch niemand war da!

Sie fragte nach....

Nach der Heimat, die sie verlor,

nach einem Herzen und nach der Zärtlichkeit,

die sie nun brauchte.

Sie rief die ganze Zeit.

Niemand antwortete ihr.

Niemand hörte sie.

Niemand sah sie.

Weil sie die SEELE war.

Und man kann der Seele nicht antworten.

Ein Brief an mein Herz

Dieses zweite Gedicht von Kenda ist ein Liebesbrief an ihre Heimat.

Ich sehe immer deine Nachricht.

Ich sehe deine Wunden.

Ich schmelze hin vor Zwang und Pein.

Ich nehme jeden Tag ab.

Mein Herz tut weh.

Du birgst meine Gefühle, ich lebe für dich.

Ich weiß, dass alle Menschen dich verlassen haben,

alle Menschen sind in ein anderes Land gereist

und ich auch.

Meine Liebe, sei bitte nicht traurig!

Alle Menschen sagen: Du bist seltsam,

die Blicke der Menschen sind wie eine Folter für mich.

Ich hätte jetzt keine Heimat, sagen die Leute; meine

Heimat sei wund.

Aber sie lügen…lügen…lügen…

Sie sind nicht nett, sie haben keinen Geist, nicht ich.

Trotzdem glaube mir, ihre Meinungen sind nicht

wichtig.

Sie kennen dich nicht, sie wissen nicht, wer du bist,

und sie wissen nicht, dass ich dich liebe.

Die Fremde ist sehr einflussreich – fügt Schmerzen zu

wie das Messer, das in meinen Körper schneidet.

Ich vermisse deine Moscheen, deine Gassen und deinen

Staub.

Du bist die schöne Braut, die Prinzessin der Welt.

Wenn auch alle Menschen dich verlassen werden,

werden wir beide dich nicht verlassen.

Alles wird gut werden, auch im Heimatland,

weil es in der Liebe keine Lüge gibt.