Sie wollen für Bayern den Tanztitel holen

Gruppe aus Roßtal ist beim Bundesfinale in Paderborn von "Jugend tanzt" dabei - 23.05.2017 17:28 Uhr

ROSSTAL - Raus aus dem Abistress, hin zum Tanzwettbewerb und wieder zurück: Sieben junge Tänzerinnen zwischen 16 und 18 Jahren aus dem Landkreis Fürth treten ab morgen beim Bundesfinale "Jugend tanzt" an und vertreten dort unser Bundesland Bayern. Was das für die Truppe und die einzelnen Tänzer bedeutet, haben wir vorab nachgefragt.

Schwarze Shirts, schwarze Socken, schwarze Hosen und weiße Handabrücke: So sieht es aus, wenn die sieben Tänzerinnen bei „Jugend tanzt“ Emotionen beim Publikum hervorrufen und eine gute Wertung von der Jury bekommen möchten. Am Samstag stehen die Sieger fest. Foto: Foto: TanzRaum Roßtal



Seit sieben Jahren tanzt Anna (17) mit ihrer besten Freundin Fiona beim TanzRaum in Roßtal. Mit Erfolg! "Vor ein paar Jahren waren wir schon mal im Finale von ,Jugend tanzt‘ in Paderborn und wurden vierter in unserer Kategorie Moderner Tanz", berichtet Anna. Nur damals hatten Anna, Fiona und zwei weitere Tänzerinnen nicht das Abi im Nacken sitzen. "Wir sind alle etwas im Stress", gibt Anna offen zu.

"Zum Glück konnten wir mit der Schule klären, dass wir am Freitag keine mündliche Prüfung haben." Die 17-Jährige wird heute im Fach Biologie geprüft, am Montag ist noch Geschichte dran. Dann ist es geschafft.

Das bedeutet, dass die vier Abiturientinnen ihr Lernzeug in Paderborn dabei haben werden. Richtig aufatmen nach dem spannenden Wettbewerb können sie "eher nicht", die Party findet nach den Prüfungen statt.

Die Proben für das Tanzstück haben allerdings schon im vergangenen Herbst begonnen, das heißt, die Schritte sitzen einigermaßen. Denn an hartes Training war in dieser stressigen Zeit nicht zu denken, aber "wir haben in den vergangenen Tagen noch drei, vier Proben eingeschoben", erzählt Anna.

"Inside or outside" heißt die Choreographie, die sich TanzRaum-Chefin Barbara Prechtl zum Song "She Scanned" von Four Tet ausgedacht hat. Der Tanz sei cool, die Emotionen kämen gut rüber, findet Anna. "Unsere Kostüme sind schwarze Hosen und Shirts mit weißen Handabdrücken, die wir mit Fingerfarbe vorher draufmachen. Unser Tanz soll ausdrücken, was junge Leute so in sich fühlen." Das Lied dazu ist ein Instrumentalstück, das nicht so bekannt ist. "Aber es ist gut, dass es nicht jeder kennt", meint die 17-Jährige.

Die sieben Tänzerinnen treten in der Kategorie "Moderner Tanz" an. Was man sich darunter vorstellen kann, beschreibt Anna so: "Das geht eher Richtung Ausdruckstanz. Manche Leute sind überrascht, weil sie typischen Tanz erwarten. Wir wollen aber Emotionen auslösen."

Bei "Jugend tanzt" treten die besten Tanzgruppen Deutschlands in drei Altersstufen und fünf Kategorien an. Aufgeregt? "Ja, in der Umkleidekabine ist es am schlimmsten, auf der Bühne legt es sich dann. Aber ein bisschen Aufgeregtheit ist ja nicht schlecht, weil man dann viel konzentrierter ist." Und weniger Fehler macht.

Davor hat Anna keine Angst, denn große Fehler würde man zu dem Zeitpunkt nach dem vielen Training nicht mehr machen. "Bei unseren Videoaufzeichnungen finden wir meistens nur Kleinigkeiten", sagt die Roßtalerin, "zum Beispiel nehme ich mir vor, schwungvoller aufzustehen oder so."

