So überlebt ihr am besten im Biotop Bibliothek

06.03.2017 17:01 Uhr

ERLANGEN - Die Zeichen sind schon länger eindeutig. Die Bars und Clubs abends sind leerer, die Bibliotheken und Schreibtische dafür voller. Der Kaffeekonsum steigt, und der Alkoholkonsum sinkt. Sie sind da, die Prüfungs- und Abgabetermine.

Für alle, denen ohne die Mama daheim die Fähigkeit abhanden gekommen ist, am eigenen Schreibtisch Disziplin zu üben: Hier gibt es für den erfolgreichen Abschluss der Prüfungs- und Hausarbeitszeit noch ein paar Tipps für das Biotop Bibliothek (im Folgenden aus Gründen der Faulheit "Bib" genannt). Für alle, die schon fertig sind: So könnt ihr es nächstes Semester besser machen.

1. Tarnkleidung

Richte deine Kleidung nach der Bib, in die du gehen möchtest. Wählst du die Jura-Bib, so gehört Hemd oder Bluse zu deiner Ausstattung. Studentinnen dürfen die Perlenohrringe und den Dutt nicht vergessen. In der Wirtschaftswissenschafts-Bib gelten ähnliche Regeln, allerdings kannst du hier etwas mehr ins Hipstertum abgleiten.

In den Biotopen der Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften darfst du beruhigt zum Kapuzenpulli und der Jogginghose greifen. Diese beiden Kleidungsstücke haben zwei großartige Vorteile: Sie lassen dich nicht merken, dass der Bauch durch den Zuckerkonsum an Umfang gewinnt, und sie ermöglichen Bewegungsfreiheit. Du benötigst diese zwar nur gedanklich, aber körperlich kann sie ja auch nicht schaden.

2. Ausrüstung

Das Wichtigste ist die Wasserflasche. Häufiges Trinken ist gesund. Aber der Grund, warum du Wasser dabei hast, ist der häufige Toilettengang – verbunden mit Flaschenauffüllen, ausgelöst durch viel trinken. Eine willkommene Pause, für die du nun wirklich nichts kannst.

3. Lagerplatz

Positioniere dich in Nähe zur Toilette aus oben genanntem Grund. Vermeide eine schöne Aussicht, denn wieso solltest du deinen Blick sonst auf dein Buch richten? Setze dich außerdem nicht neben jemanden, der einen Laptop aus der Steinzeit dabei hat. Nichts gegen Vintage Laptops, aber sie sind so leise wie ein Laubgebläse. Ebenso Studenten mit Kopfhörern in den Ohren. Sind die Kopfhörer schlecht, die Musik laut und die Playlists deines Nachbarn kurz, so kannst du nach einem langen Bib-Tag laut den Text mitsingen.

4. Kontakt zu anderen Arten

Möchtest du nicht einsam und alleine in den Bib-Dschungel? Dann kannst du dich ja mit Freunden treffen. Um dir die Auswahl zu erleichtern, findest du hier eine kleine Typologie von solchen Freunden, die du unbedingt unter allen Umständen und auf jeden Fall vermeiden solltest:

a) Der Kaffeeliebhaber: Er weiß genau, wo es den besten Kaffee gibt und ist ein Genießer. Die Angewohnheit, alle zehn Minuten "mal kurz" einen Kaffee zu trinken, ist allerdings dem Studieren hinderlich.

b) Das Buntstiftmädchen: Es ist unglaublich gut organisiert und malt alles schön mit Buntstiften aus. Die Gute hat schon im November mit dem Lernen angefangen und jede Vorlesung bereits zusammengefasst und auf Karteikarten geschrieben. Sie schaut dich schockiert an, als du gestehst, dass du jetzt erst anfängst. Vermeide diesen Selbstbewusstseins- und Motivationskiller!

c) Der Chiller: Er zieht an der Zigarette, die ganz sicher nur Tabak enthält, und sagt zu dir: "Wie, du fängst jetzt schon an? Stress dich doch nicht! Wir haben noch mehr als genug Zeit." Du nickst begeistert und gehst wieder nach Hause.

d) Die Philosophin: Sie ist an deinem Lernstoff extrem interessiert und diskutiert mit dir jeden Aspekt. Du denkst dir: Hat ja etwas mit Lernen zu tun. Dadurch verstehst du den Stoff richtig gut. Allerdings brauchst du so fünf Jahre anstatt fünf Tage. An dieser Stelle könnte man das Bildungssystem kritisieren oder auch die eigene Zeitplanung. Ich entscheide mich meist für das Bildungssystem.

Bleiben keine Freunde mehr übrig, mit denen du in die Bib gehen könntest? Macht nichts, ein Sozialleben ist für Erfolg eher hinderlich. Für Freunde hast du noch Zeit, wenn du in Rente gehst. Jetzt wird erst mal motiviert angepackt! Und ich weiß, wovon ich rede. Schließlich sitze ich gerade in der Bib beim Lernen und ganz sicher nicht mit Kaffee und Kuchen zu Hause, um diesen Artikel zu schreiben.

FRANZISKA FALK