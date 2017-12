The Mimics sind die NN-Rockbühne-Sieger 2017

Die Band aus Neumarkt überzeugte die Jury und bekam die meisten Punkte - 26.11.2017 11:21 Uhr

NÜRNBERG - Es war eine schweißtreibende Finalnacht - für das Publikum, das den Hirsch rockte und auch für die Jury, die einen Sieger ermitteln sollte. Am Ende schnappten sich die drei Neumarkter von The Mimics den 1. Platz und somit den Auftritt bei Rock im Park 2018

The Mimics klingen anders als die drei anderen Bands. © Stefanie Goebel



The Mimics klingen anders als die drei anderen Bands. Foto: Stefanie Goebel



The Mimics waren eigentlich in der Vorrunde der NN-Rockbühne gar nicht dabei. Denn da hießen sie noch anders: ART. "Justus Walter (Gitarre, Gesang), Andreas Haubner (Bass, Gesang) und Ferdinand Dunkes (Schlagzeug, Gesang) sind verstärkt auf der Suche nach einem eigenen Sound.

Pop Rock gibt das Rockbühne-Plakat als Richtung vor, wobei der Spannungsbogen von den Beatles über die Red Hot Chili Peppers hin zu den Kings Of Leon geht. Klingen The Mimics eben noch nach funky Disco-Party, so sind sie über die Ausfahrt „Rockballade“ plötzlich beim sonnigem Strand-Pop angelangt", schrieb unser Autor Stefan Gnad noch im Vorbericht für das NN-Rockbühne-Finale.

Und er sollte recht behalten, The Mimics klingen anders als die drei anderen Bands. Und ein bisschen Strandgefühl stellte sich bei dem ein oder anderen tatsächlich ein.

Bilderstrecke zum Thema RiP kann kommen: The Mimics siegen auf der NN-Rockbühne 2017 Sie haben sich als ART durch die Vorrunden gekämpft und im Finale der NN-Rockbühne 2017 gesiegt: The Mimics aus Neumarkt holen den Pott und dürfen sich auf ein Live-Konzert bei Rock im Park 2018 freuen. Im Finale standen außerdem: Torrential Rain, Drown the Sun und die Pawn Painters.



Zweiter wurden die Pawn Painters aus Schrobenhausen, die mit einem Bus voller Fans in den Hirsch anreisten. Dementsprechend laut waren die Fanrufe. Auch Drown The Sun heizte seinen Fans ordentlich ein, es wurde gehüpft und geschubst und die langen Haare durch die Luft gewirbelt. Für die Nürnberger und ihre Kollegen von Torrential Rain reichte es nach dem Zusammenzählen der Jurypunkte leider nicht für die vorderen Plätze.

Einen ausführlichen Bericht über den Abend könnt ihr am Montag in den Nürnberger Nachrichten und seinen Heimatausgaben nachlesen.

Die Bands im Finale:

Stefanie Goebel