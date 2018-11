Tim setzt sich fürs Klima ein

Schüler aus Rothenburg erhielt einen "Realschul-Oscar" - 12.11.2018 17:27 Uhr

ROTHENBURG - Den ganzen Tag vor irgendeinem Bildschirm verdaddeln? Das ist nicht Tims Ding. Er macht lieber Musik, spielt Sopranflöte und Altflöte und dann noch Gitarre in einer Schulband. Außerdem ist er Lesescout in der Stadtbücherei in Rothenburg und sorgt bei Schulveranstaltung für Ton und Licht – haben wir noch was vergessen?

Tim Nöth aus Rothenburg ist ein sehr engagierter Schüler – hier ist er als Klimabotschafter bei einer Baumpflanzaktion zu sehen. © Foto: privat



Tim Nöth aus Rothenburg ist ein sehr engagierter Schüler – hier ist er als Klimabotschafter bei einer Baumpflanzaktion zu sehen. Foto: Foto: privat



Ach ja, das Wichtigste: Tim Nöth, 13 Jahre alt, ist aktiver Klimabotschafter. Und für all diese Leistungen bekommt er den mittelfränkischen Realschulpreis in der Kategorie "Soziales Engagement.

Warum Klimabotschafter? Das kam so: Tim war Drittklässler in der Grundschule Geslau-Windelsbach, als er durch einen Flyer aufmerksam wurde auf die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet.

Die gibt es seit 2007 und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Bewegung entwickelt. Der Plan: Kinder pflanzen Bäume für eine bessere Welt.

Tim war neugierig – und ließ sich in Ansbach zum Botschafter für Klimagerechtigkeit von Plant-for-the-Planet ausbilden – als Einziger von seiner Schule. Das war 2013. Ein Jahr später hat er zusammen mit seiner Klasse 15 Obstbäume in Geslau gepflanzt.

Werbung für Schokolade

Und er hat viel Werbung gemacht für "Die gute Schokolade", die Plant-for-the-Planet vertreibt: Tim hat dafür gesorgt, dass Supermärkte in seiner Region eine Verkostung organisierten und dass genau diese Schokolade seit Ende 2015 in seiner jetzigen Schule, der Oskar-von-Miller-Realschule in Rothenburg, verkauft wird.

Im vergangenen Jahr hielt der 13-Jährige einen Vortrag in der Volkshochschule Kitzingen über die Gefahren des Treibhauseffektes und über Klimaflüchtlinge. Er erzählte außerdem von der fairen Schokolade und warum sie so toll ist.

Darum: Der Gewinn jeder Tafel geht an Plant-for-the-Planet, fünf Tafeln entsprechen einem Baum, der gepflanzt werden kann. Fair gehandelt ist die Schoko natürlich auch.

Super Zeugnis

Zurück zu Tim. Der hat von Plant-for-the-Planet ein beneidenswert gutes Zeugnis ausgestellt bekommen. Verlässlich, freundlich, vielfältig interessiert und selbstständig sei er, schreibt Gabriela Ferraro vom Eventmanagement. Und: "Wir sind uns sicher, dass er für sein Umfeld eine große Bereicherung ist."

Umso schöner ist es, dass Tim den Preis in seiner Heimatstadt Rothenburg entgegennehmen darf. Und welche Pläne hat er? Tim will unbedingt, wenn er noch ein wenig älter ist, mehr von der Welt sehen und kennenlernen.

Für den Erhalt unseres Planeten tragen er und all die anderen Kinder-Klimaschützer jetzt schon kräftig bei: 15 Milliarden 225 Millionen 561 608 Bäume sind zum jetzigen Zeitpunkt durch die Initiative Plant-for-the-Planet weltweit gepflanzt worden.

Wenn ihr mehr über die Baumpflanzaktion und die Initiative wissen wollt: www.plant-for-the-planet.de

KATHRIN WALTHER