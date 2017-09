Tolle Angebote: Die Kinder-Uni Nürnberg lockt wieder

NÜRNBERG - Hier kommen junge Forscher ganz groß raus! Die Kinder-Uni Nürnberg startet in eine neue Runde. Dort sind alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren richtig, die neugierig und aufmerksam sind, gern Fragen stellen und schon immer mal mit einem richtigen Wissenschaftler über ein Thema diskutieren wollten.

Die Kinder-Uni bietet in den nächsten Monaten großartige Angebote. Foto: Doris Keßler



19 Vorlesungen, Workshops und Seminare (so nennt man den Unterricht an einer Universität) stehen von Oktober 2017 bis Februar 2018 auf dem Programm. Und zwar:

... und sie denken doch! – was Tiere alles können; am 20. Oktober

Als das Sams den Regler entdeckte . . ., am 30. Oktober

Brückenbau zum Mitmachen, am 2. November und 16. Februar

Die Niere – das Klärwerk unseres Körpers, am 2. November

Roboterschnitzeljagd — Robotik für Kinder, am 3. November

3D-CAD — Zeichnen und Modellieren am Computer, am 3. November

Stop-Motion-Animation – Bilder lernen laufen, am 8. November

Warum kann ich bei einem Kopfstand eine Banane essen? am 12. Januar

Existiert Gott? am 12. Februar

Experimente mit erschreckendem E, am 13. Februar

Natur als Vorbild für Technik. Das ist Bionik, am 15. Februar

Woher kommt eigentlicht Strom?, am 15. und 16. Februar

Wie Maschinen miteinander sprechen lernen, am 16. Februar

Wie sage ich Wahlergebnisse voraus?, am 16. Februar

Außerdem gibt es am 22. November, also dem schulfreien Buß- und Bettag, einen Kinder-Uni-Horttag, der dieses Mal unter dem Motto "Alles in Bewegung" steht.

Wenn du mehr über die Veranstaltungen wissen willst, dann besuche die Seite www.kinderuni.nuernberg.de im Internet. Die Seite brauchst du auch, wenn du an einem Kurs teilnehmen willst – denn dafür muss man sich vorher online anmelden. Das ist vom 25. bis 29. September möglich. Und das Beste daran: Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

