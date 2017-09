Torrential Rain im Glück bei der NN-Rockbühne

Nürnberger Metaller gewinnen 3. Vorrunde - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Aller guten Dinge sind drei. Die Musiker von Torrential Rain würden das wohl unterschreiben: Zum dritten Mal sind sie bei der NN-Rockbühne angetreten, in Vorrunde Nummer 3 stellten sie sich der Jury - und holten den Sieg!

Yeah, geschafft! Die Mannen von Torrential Rain feiern den Sieg in der 3. Vorrunde der NN-Rockbühne. © Christian Deckelmann



2012 und 2013 hatte die Band ihr Glück schon probiert - jedoch ohne den ganz großen Wurf zu landen. Inzwischen hat man sich stilistisch gewandelt, auch die Besetzung ist eine neue. Deshalb wagten sich Torrential Rain heuer nochmals auf die Bühne im Quibble.

Ob sie 2017 endlich den Sprung nach ganz oben schaffen und damit den Auftritt bei Rock im Park 2018 ergattern? Das große Finale im November im Hirsch wird es zeigen!

