Trap ist hip

Dominik (links) und Robert stehen als Duo „Random 2“ hinter den Plattentellern und produzieren ihre eigenen Songs, die in die Musikrichtung Trap und Future House gehen. Zwei Veranstaltungen in Clubs haben die beiden Studenten schon erfolgreich gemeistert. Im Herbst stehen weitere Termine an, die die jungen Männer auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichen. © Foto: privat