Tschüss, Winterblues!

Wir geben euch Tipps für gute Laune - 26.11.2016 09:00 Uhr

NÜRNBERG - Es ist doch jedes Jahr das Gleiche: Da erfreuen wir uns gerade noch am goldenen Herbst mit seinen bunten Blättern und den Sonnenstrahlen, die durch die Baumkronen blitzen. Und dann: zack! Plötzlich, von einem Tag auf den anderen, ist alles grau. Der Himmel ist dauerbewölkt, und wegen des kalten Windes möchte man gar nicht aus dem Haus raus. Für alle, die sich auch am liebsten den ganzen Winter lang unter einer Decke verkriechen würden, haben wir fünf Tipps. Damit könnt ihr euch zumindest ein bisschen Sonne ins Leben zurückholen.

Fangt ein neues Hobby an! Zumba vielleicht? Foto: dpa



1. Fangt ein neues Hobby an!

Schon mal eine Kampfsportart ausprobiert? Oder in eine Zumba-Stunde geschnuppert? Sich in etwas Neuem zu versuchen, bringt ganz leicht neuen Schwung in euer Leben. Deshalb informiert euch über Angebote von Sportvereinen oder sucht euch einen Kurs an der Volkshochschule aus. Vielleicht entdeckt ihr noch ungeahnte Talente in euch.









2. Veranstaltet eine Party – das Motto: natürlich Sommer!

Schnappt euch eure besten Freunde und feiert den Sommer! Packt eure verstaubten Badehosen und Bikinis aus, dreht die Heizung auf und stellt vielleicht sogar einen aufblasbaren Pool im Wohnzimmer auf. So kommt das Sommerfeeling ganz schnell zurück!

3. Entkommt dem grauen Alltag!

Wenn es Schule, Arbeit oder Studium zulassen, dann fahrt für ein paar Tage oder übers Wochenende weg und kommt raus aus eurem Wintertrott. Städtereisen gibt es für wenig Geld, und viele neue Eindrücke von spannenden Orten lassen einen das trübe Wetter ganz schnell vergessen.









4. Dekoriert um!

Manchmal ist es gar nicht nur die kalte Jahreszeit, die nervt, sondern auch die immer gleiche Umgebung. Ihr könnt ganz leicht neuen Pepp in euer Zimmer oder eure Wohnung bringen, wenn ihr einfach mal die Möbel etwas verrückt, neue Bilder oder Vorhänge aufhängt oder einfach ein paar kleine Dekogegenstände aufstellt. Wenn man schon viel Zeit drinnen verbringt, sollte man es sich doch wenigstens schön machen.

5. Macht das Beste draus!

Wenn wir ehrlich sind, ist der Winter gar nicht durch und durch blöd. Es ist doch auch total schön, wenn man in eine weiche Decke eingekuschelt den Schneeflocken beim Fallen zusieht, Schlittschuhlaufen geht oder bei warmen Tee und Plätzchen ein Buch liest.









Deshalb: Nehmt den Winter nicht allzu schwer. Er geht irgendwann vorbei, und der nächste Sommer kommt bestimmt!

ALICIA REIMANN