2017 Bundestagswahl U18-Wahl: Jugendliche in der Region wählen Schwarz-Grün

Großer Andrang in den 13 Wahllokalen in unseren Geschäftsstellen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 13 Wahllokale, exakt 1101 Teilnehmer und ein interessantes Ergebnis: So lautet unser Fazit der U18-Bundestagswahl. Die Kinder und Jugendlichen im Großraum Nürnberg, die in den Wahllokalen unserer Zeitung abstimmten, wählten Schwarz-Grün: Die CSU liegt mit knapp 28 Prozent vor den Grünen mit knapp 21 Prozent.

Her mit Wahlzettel und Wahlurne! In unserer Geschäftsstelle in Fürth kamen die jungen Wähler zahlreich zur U18-Wahl. © Hans-Joachim Winckler



Von wegen Politikverdrossenheit! In den 13 Wahllokalen, die wir als Zeitung für U18 angeboten hatten, herrschte zeitweise großer Trubel. In der Mauthalle in Nürnberg wurde kurzerhand eine zweite Wahlkabine eingerichtet, als fünf Schulklassen gleichzeitig ihre Kreuze machen wollten.

Ähnliche Bilder gab es zum Beispiel auch in Fürth, Erlangen, Neumarkt und Forchheim: Hier kamen jeweils mehr als 100 junge Leute zur Wahl. Spitzenreiter ist unser Wahllokal in Lauf mit 193 Teilnehmern.

Bilderstrecke zum Thema Wahllust statt Politikfrust: So war die U18-Wahl in der Region Junge Leute an die Wahlurnen: Unsere Zeitung hat sich an der deutschlandweiten Jugendwahl U18 beteiligt und dafür am Freitag, 15. September 2017, 13 eigene Wahllokale im Großraum Nürnberg eröffnet. In den meisten Lokalen war der Andrang groß, es bildeten sich Warteschlangen vor den Wahlkabinen. Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche kamen, um ihre Kreuze zu machen und damit zu zeigen, wie der Bundestag aussehen würde, wenn sie mitentscheiden dürften.



Insgesamt machten exakt 1101 Kinder und Jugendliche in unseren Wahllokalen ihre Kreuze. Davon waren 1079 Stimmen gültig. Und so sieht das Ergebnis aus:

CSU - 27,7 %

Die Grünen - 20,9 %

SPD - 19,1 %

Die Linken - 9,7 %

AfD - 5,8 %

FDP - 5,7 %

Diese sechs Parteien würden also den Sprung in den Bundestag unserer Wähler schaffen.

Dahinter folgen noch ein paar interessante Ergebnisse. Die Tierschutzpartei hat bei den Kindern und Jugendlichen in unserer Region immerhin 3,6 Prozent der Stimmen einfahren können. Die Piraten kommen auf 1,8 Prozent. Und ebenfalls mehr als ein Prozent (1,1 %) kann die PARTEI, die Satire-Partei, deren Name für "Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative" steht, verbuchen.

Gewählt wurde bei uns in folgenden 13 Orten: Altdorf, Erlangen, Feucht, Forchheim, Fürth, Hersbruck, Herzogenaurach, Lauf, Neumarkt, Nürnberg, Pegnitz, Roth und Schwabach.

Deutschlandweit hatten über 1600 Wahllokale die Unter-18-Jährigen eingeladen, ihre Stimme abzugeben. Die bundesweiten Ergebnisse der U18-Wahl werden im Laufe des Samstags erwartet.

Annika Peißker Redakteurin für Kinder- und Jugendthemen E-Mail