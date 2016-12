Unsere Talente 2016

Rückblick auf Erfolge und Niederlagen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Sie sind besonders gut in ihrem Hobby und haben schon Preise abgeräumt: In der Rubrik Extra-Talent stellen wir regelmäßig talentierte Jugendliche vor. Heute fragen wir nach, wie das Jahr 2016 noch lief.

Nach einem vielversprechenden Saisonstart rutschte Motorsportler Yanik aus Schwabach in eine Pechsträhne, die er im nächsten Jahr abschütteln möchte. © privat

Die Pechsträhne soll aufhören!

Unabhängig vom Talent: Niederlagen gehören - zwischen all den Siegen – einfach dazu. Diese schmerzliche Erfahrung hat auch Motorsportler Yanik Spachmüller 2016 gemacht. Der 18-jährige Schwabacher sitzt seit dem Grundschulalter im Motorradsattel und hat schon so einige große Rennen für sich entschieden. Doch 2016 war bei ihm der Wurm drin: „Leider ist mein Sportjahr ganz und gar nicht nach meinen gesteckten Zielen verlaufen.“

Nachdem er vergangenes Jahr in der Juniorenklasse die Deutsche Meisterschaft gewonnen hatte, stieg er 2016 zu den Erwachsenen auf. Sein Ziel war dort, unter die besten fünf zu kommen. Die Saison startete zwar vielversprechend. Beim ersten Deutschen Meisterschaftslauf im Frühjahr fuhr Yanik auf den 5. Platz.

Doch bei den nächsten beiden Rennen machte ihm ein technischer Defekt am ersten Tag einen Strich durch die Rechnung, so dass er das Podest verpasste. Dafür klappte es am zweiten Tag. „Ab hier hatte ich jedoch mehr Pech als Glück“, sagt Yanik.

Yanik Spachmüller aus Schwabach © privat



Wegen eines Sonnenstichs ließ er den vierten Lauf ausfallen. Beim fünften und sechsten Lauf erreichte Yanik bloß Rang sechs. Und das letzte Rennen musste er vorzeitig abbrechen, weil er sich bei der Six-Days-Mannschafts-Weltmeisterschaft in Spanien einen Infekt eingefangen hatte und noch nicht wieder fit war.

Diese Mannschafts-WM war dennoch Yaniks persönliches Highlight 2016, auch wenn seine Gesundheit nicht so wollte wie er. Anfangs fuhr er trotz einer Erkältung einige gute Zeiten. Doch am dritten Tag konnte er sich kaum auf dem Motorrad halten und landete abends mit hohem Fieber im Bett.

Auch bei der Europameisterschaft war Yanik am Start. In Frankreich stürzte er zwar unglücklich, konnte jedoch in Italien wieder zeigen, was er kann, und wurde sogar schnellster deutscher Juniorenfahrer. Seinen Erfolg führte er in Lettland fort, obwohl eine defekte Hinterradbremse ihn einiges an Zeit kostete.

Yaniks Pläne für 2017 ähneln denen von 2016, nur diesmal ohne Pechsträhne. Als Erstes steht das Fachabitur an, und wieder nimmt er sich vor, unter die ersten fünf in der deutschen Enduro-Meisterschaft zu fahren. Ebenso würde er gerne wieder an der Mannschafts-WM sowie an der Einzel-WM oder -EM teilnehmen.

VICTORIA PORCU