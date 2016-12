Unsere Talente 2016

Rückblick auf Erfolge und Niederlagen - vor 1 Stunde

BURGTHANN - Sie sind besonders gut in ihrem Hobby und haben schon Preise abgeräumt: In der Rubrik Extra-Talent stellen wir regelmäßig talentierte Jugendliche vor. Heute fragen wir nach, wie das Jahr 2016 noch lief.

Singen und Klavier spielen – das ist genau Alinas Ding. © Peißker

Songs schreiben und singen

Als „ziemlich anstrengend, aber auch sehr aufregend“, beschreibt Alina Kwint (16) aus Burgthann ihr Jahr 2016. Kein Wunder, denn bei der Singer/Songwriterin war heuer einiges los. Mit ihrer ersten eigenen Ballade „Let me be“ erreichte sie beim Regionalentscheid von „Jugend musiziert“ in der Kategorie Pop-Gesang den 1. Platz. Beim Landesfinale wurde sie schließlich 3.

Auch nach dem Wettbewerb hatte Alina noch einige Auftritte, zum Beispiel beim „Altenfurter Boulevard“ als Chormitglied und beim Herbstkonzert des Gesangsvereins Burgthann als Sängerin und Klavierbegleitung. Denn Alina ist ebenfalls eine begnadete Klavierspielerin.

Momentan schreibt sie an ihrem fünften Song, der vielleicht noch dieses Jahr fertig wird. Hobby und Schule unter einen Hut zu bringen, ist in der Oberstufe des Gymnasiums gar nicht so einfach. Die 16-Jährige geht übrigens auf das musische Labenwolf-Gymnasium in Nürnberg.

Ihre Ziele für 2017 hat sich Alina klar gesetzt: Sie möchte ihre Lieder aufnehmen und schon bestehende Musikstücke arrangieren. Außerdem wird sie Sängerin in der neu gegründeten Band ihres Vaters, die zum Teil eigene Stücke spielt, aber auch andere covern und aufnehmen möchte.

Zum anderen wollen zwei befreundete Musiker, Nø Glamour (Benno Hingler) und Kastaro (Moritz Nowi), einen eigenen Song produzieren, bei dem Alina die Gesangsparts übernehmen wird. Gerade arbeiten sie gemeinsam an den Lyrics. Die Schülerin ist guter Dinge. Sie freut sich auf das neue Jahr und ist gespannt auf alles, was kommt.

VICTORIA PORCU