Unsere Talente 2016

WASSERMUNGENAU - Sie sind besonders gut in ihrem Hobby und haben schon Preise abgeräumt: In der Rubrik Extra-Talent stellen wir regelmäßig talentierte Jugendliche vor. Heute fragen wir nach, wie das Jahr 2016 noch lief.

Eileen und Pony Cinderella sind ein spitzen Team. © Foto: Schacht

Aufs Podest mit dem Pony

Cinderella und Eileen Henglein sind ein echtes Dreamteam. Die Ponydame und die 16-Jährige aus Wassermungenau bei Roth haben den Dreh im Pony-Dressurreiten raus – und reiten gerne aufs Siegertreppchen. Das zeigte sich auch 2016, als die beiden bei den Europameisterschaften in der Mannschaftswertung die Goldmedaille holten. Bei der Einzelwertung belegten sie den 5. Platz von 62 Teilnehmern aus 15 verschiedenen Nationen.

Doch „bis es so weit war, musste ich einige Hürden nehmen“, sagt Eileen. Denn um für die Europameisterschaften nominiert zu werden, sollten Eileen und ihre Cinderella an einigen Turnieren vorne dabei sein. Dies gelang den beiden bei den sogenannten Sichtungsturnieren in Deutschland, Österreich und Frankreich.

Daher waren sie unter den vier Reitern, die Deutschland bei der Europameisterschaft vertraten. Bei einem der größten Turniere Deutschlands in Wiesbaden durften sie sogar eine Runde im Schlosspark drehen. Definitiv ein Highlight für Eileen: „Es war sehr aufregend, vor einer so großen Kulisse zu reiten.“

Für 2017 hat sich Eileen vorgenommen, eine sehr gute mittleren Reife zu absolvieren, bevor sie eine Ausbildung beginnt. Nebenbei möchte sie Cinderellas Nachfolger La Costo erfolgreich ausbilden.

