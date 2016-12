Unsere Talente 2016

Sie sind besonders gut in ihrem Hobby und haben schon Preise abgeräumt: In der Rubrik Extra-Talent stellen wir regelmäßig talentierte Jugendliche vor. Heute fragen wir nach, wie das Jahr 2016 noch lief.

Lara ist sehr ehrgeizig und trainiert jeden Tag hart. Goebel © Foto:

Lara ist sehr ehrgeizig und trainiert jeden Tag hart. Goebel



Nächstes Ziel: die Grand Slams

Wenn’s läuft, dann läuft’s. So auch bei Lara Schmidt (17). Ihr Jahr war von Erfolg gekrönt. Die Tennisspielerin vom 1. FC Nürnberg konnte 2016 – wie sie sagt – „einige gute Matches spielen und mich auch in der Rangliste nach vorne spielen“. Das ist sehr wichtig, denn um bei einem Grand-Slam-Turnier teilnehmen zu können, muss man unter den Top 100 oder 80 in Deutschland sein.

Das WTA-Turnier (Women’s Tennis Association) in Nürnberg war Laras absolutes Highlight. „Im eigenen Verein bei so einem Turnier starten zu dürfen, macht mich mächtig stolz“, sagt sie. Eine Woche lang durfte Lara Profiluft schnuppern, mit Spitzenspielern trainieren und eine von ihnen sein. „Das war einfach ein Traum und das, wofür ich tagtäglich hart arbeite und trainiere“, erzählt Lara. Sie hat bisher so einige nationale und internationale Turniere erfolgreich bestritten. Nächstes Jahr geht es auf Turnierreise nach Italien und Frankreich, um sich dort mit den Besten zu messen.

Lara und ihr Trainer Günter Ganser sind ein eingespieltes Team, mit dem Ziel, bei den Grand Slams in Paris und Wimbledon dabei zu sein. Die 17-Jährige ist glücklich, „weil ich das tun kann und darf, was mir am meisten Spaß macht“.

