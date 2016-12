Unsere Talente 2016

NEUSTADT/AISCH - Sie sind besonders gut in ihrem Hobby und haben schon Preise abgeräumt: In der Rubrik Extra-Talent stellen wir regelmäßig talentierte Jugendliche vor. Heute fragen wir nach, wie das Jahr 2016 noch lief.

Deniel (links) und Christian kämpfen für das selbe Ziel: der beste Boxer werden. Fischer © Foto:

Zwei Brüder – ein Traum

Die Halbbrüder Deniel Krotter (17) und Christian Dezel (19) aus Neustadt an der Aisch verfolgen denselben Traum: Sie wollen Profi-Boxer werden. Wie sich auch 2016 zeigte, sind sie auf dem besten Weg dorthin. In diesem Jahr gab es für beide einige sportliche, aber auch private Veränderungen.

Mit dem Umzug in den Olympiastützpunkt Heidelberg drehte sich Christians Welt um 180 Grad: neuer Wohnort, neuer Trainer, neue Kollegen. Noch dazu wechselte er in die Altersklasse der Elite. „Das war ein großer Schritt in meiner sportlichen Karriere“, sagt Christian, der seinem Ziel von Olympia 2020 in Tokio deutlich nähergekommen ist. Außerdem studiert er seit Oktober Wirtschaftsingenieurwesen.

Trotz dieser Doppelbelastung durch Studium und Leistungssport gewann er die Fränkischen Meisterschaften, wurde Vizemeister bei den Bayerischen Meisterschaften und 3. bei den U21-Deutschen-Meisterschaften. Als krönenden Abschluss für 2016 bot ihm der Bundesstützpunkt Straubing an, für die 1. Bundesliga zu boxen. Christian möchte alle Ligakämpfe gewinnen und den Deutschen Meisterschaftstitel holen.

Für den jüngeren Deniel war 2016 die erste Herausforderung der Wechsel der Alters- (zur U19) und Gewichtsklasse. Doch Deniel ließ sich davon wenig beeindrucken und gewann den internationalen Deutschen Meistertitel. Mit insgesamt 22 internationalen und nationalen Wettkämpfen, von denen er bei 18 als Sieger hervorging, stellte er seinen persönlichen Rekord auf. Nebenbei hat er eine Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen.

2017 möchte Deniel zum fünften Mal Deutscher Meister werden und Deutschland international vertreten. Doch er ist sich bewusst, dass das alles ohne seinen Trainer und Vater Igor Krotter nicht möglich wäre. Dieser opfert „jede Sekunde seiner Freizeit und seiner Nerven“ für seine Jungs.

VICTORIA PORCU